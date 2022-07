Da Verona: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Maestrelli elimina Cobolli. Bene Marco Cecchinato

Ore 13. Una vera e propria battaglia sotto il sole. Protagonisti Sebastian Ofner e Norbert Gombos. Entrambi hanno mostrato prime palle da Grande Slam.

Raramente la pallina ha toccato velocità inferiori ai 200 chilometri orari con punte di 213.

Lo slovacco ha preso il largo nella prima partita ma “Ofi” ha recuperato grazie ad uno straordinario tie-break. Un set pari (6/4, 7/6) prima della decisiva terza partita che ha visto trionfare Ofner per 6/3.

Grande interesse tra gli appassionati anche per il doppio. Passano il turno Gengel-Pavlasek su Glarza-Lipovsek Puches. I cechi dopo aver perso la prima partita (1/6), hanno risposto per 6/3 e 10/6.

Ore 17. Maestrelli, arriva dalle qualifiche e il suo tennis è sempre più devastante. Cobolli, testa di serie n.5 del torneo si è arreso per 6/3, 6/2.

La coppia Martinez-Vavassori sono in finale registrando 6/3, 6/4. La coppia argentina Andreozzi-Duran terminano la corsa.

Cecchinato regala un grande spettacolo e trascina il pubblico veronese. Travolto il volenteroso Horansky per 6/1, 6/2. “Cec” entra di prepotenza in semifinale.

Center – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [Q] Francesco Maestrelli vs [Alt] Sebastian Ofner

2. [1] Pedro Cachin OR [Q] Jerome Kym vs [8/WC] Marco Cecchinato (non prima ore: 21:15)

Grand Stand – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Luis David Martinez / Andrea Vavassori vs Juan Ignacio Galarza / Tomas Lipovsek Puches