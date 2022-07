Challenger Verona, Iasi, Amersfoor e Rome GA: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Verona (Italia) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Sebastian Ofnervs [2] Norbert Gombos

2. [5] Flavio Cobolli vs [Q] Francesco Maestrelli



Il match deve ancora iniziare

3. Filip Horansky vs [8/WC] Marco Cecchinato (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Pedro Cachin vs [Q] Jerome Kym (non prima ore: 21:15)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [4] Marek Gengel / Adam Pavlasek vs Juan Ignacio Galarza / Tomas Lipovsek Puches



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Luis David Martinez / Andrea Vavassori OR Murkel Dellien / Mariano Kestelboim vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Luca Van Asschevs [2] Roberto Carballes Baena

2. [5] Taro Daniel vs [3] Bernabe Zapata Miralles



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Max Houkes vs [Q] Ivan Gakhov (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Tallon Griekspoor vs Vitaliy Sachko (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Schoonderbeek Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs Arthur Fils / Luca Van Assche



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Sander Arends / David Pel vs [2] Robin Haase / Sem Verbeek (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Lukas Kleinvs [2] Pablo Andujar

2. Frederico Ferreira Silva OR [WC] Marius Copil vs [8] Felipe Meligeni Rodrigues Alves (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Geoffrey Blancaneaux vs [Q] Matheus Pucinelli De Almeida



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Stefan Palosi / Dan Alexandru Tomescu vs Marius Copil / Victor Vlad Cornea (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [1] Jiri Lehecka vs Luciano Darderi



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Luciano Darderi / Fernando Romboli vs Arjun Kadhe / Petros Tsitsipas OR [2] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare