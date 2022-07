WTA 250 Losanna e Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 4. Elisabetta Cocciaretto ai quarti di finale a Budapest. Rimonta vincente nel terzo set per l’azzurra

Elisabetta Cocciaretto approda ai quarti di finale nel torneo WTA 250 di Budapest.

La 21enne di Fermo, n.118 WTA, ha sconfitto al secondo turno la ceca Katerina Siniakova, n.93 WTA per 7-5 al terzo set.

Da segnalare che l’azzurra nel terzo e decisivo set per ben tre volte è stata sotto di un break con la ceca che ha anche servito per il match sul 5 a 4.

Proprio dal 4 a 5 Elisabetta metteva a segno un bel parziale di tre game consecutivi e senza annullare palle match chiudeva la contesa per 7 a 5.

Domani sfiderà nei quarti di finale Bernarda Pera classe 1994 e n.130 WTA.

Budapest – Secondo Turno

Elisabetta Cocciaretto vs Katerina Siniakova



WTA Budapest Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 7 4 7 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 5 6 5 Vincitore: E. Cocciaretto

WTA 250 Lausanne (Svizzera) – 2° Turno, terra battuta

WTA Lausanne Olga Danilovic Olga Danilovic 6 3 7 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 3 6 5 Vincitore: O. Danilovic

Olga Danilovicvs Anna Kalinskaya

Jule Niemeier vs Eva Lys



WTA Lausanne Jule Niemeier Jule Niemeier 6 6 Eva Lys Eva Lys 4 2 Vincitore: J. Niemeier

(6) Caroline Garcia vs Leolia Jeanjean Non prima 15:30



WTA Lausanne Caroline Garcia [6] Caroline Garcia [6] 6 6 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 1 4 Vincitore: C. Garcia

Susan Bandecchi vs (2) Belinda Bencic Non prima 17:30



WTA Lausanne Susan Bandecchi Susan Bandecchi 3 4 Belinda Bencic [2] Belinda Bencic [2] 6 6

WTA Lausanne Miyu Kato / Aldila Sutjiadi Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 6 6 1 Hao-Ching Chan / Latisha Chan [4] Hao-Ching Chan / Latisha Chan [4] 7 1 9 Vincitori: M. Kato / A. Sutjiadi

Miyu Kato/ Aldila Sutjiadivs (4) Hao-Ching Chan/ (4) Latisha Chan

Xinyun Han / Alexandra Panova vs Alicia Barnett / Olivia Nicholls



WTA Lausanne Xinyun Han / Alexandra Panova Xinyun Han / Alexandra Panova 7 6 1 Alicia Barnett / Olivia Nicholls Alicia Barnett / Olivia Nicholls 5 7 7 Vincitori: X. Han / A. Panova

(3) Anna Kalinskaya / (3) Raluca Olaru vs Olga Danilovic / Kristina Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Budapest (Ungheria) – 2° Turno, terra battuta

WTA Budapest Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 6 6 Shuai Zhang [6] Shuai Zhang [6] 1 0 Vincitore: A. Krunic

Aleksandra Krunicvs (6) Shuai Zhang

Xiyu Wang vs Ana Bogdan



WTA Budapest Xiyu Wang Xiyu Wang 7 7 Ana Bogdan Ana Bogdan 6 6 Vincitore: X. Wang

(3) Yulia Putintseva vs Laura Pigossi



WTA Budapest Yulia Putintseva [3] Yulia Putintseva [3] 4 6 6 Laura Pigossi Laura Pigossi 6 1 2 Vincitore: Y. Putintseva

Grandstand 4 – ore 11:00

Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann vs Ingrid Neel / Renata Voracova



WTA Budapest Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann Katarzyna Piter / Kimberley Zimmermann 6 4 1 Ingrid Neel / Renata Voracova Ingrid Neel / Renata Voracova 4 6 7 Vincitori: K. Piter / K. Zimmermann

Anna Bondar / Panna Udvardy vs Timea Babos / Fanny Stollar Non prima 12:00



WTA Budapest Anna Bondar / Panna Udvardy • Anna Bondar / Panna Udvardy 4 6 5 Timea Babos / Fanny Stollar Timea Babos / Fanny Stollar 6 1 1 Vincitori: T. Babos / F. Stollar

(1) Laura Siegemund / (1) Shuai Zhang vs Yu-Chieh Hsieh / Jessy Rompies