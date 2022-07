Djokovic” Vorrei giocare US Open, ma non ho intenzione di vaccinarmi”

Dopo aver alzato per la settima volta la coppa di Wimbledon, e 21esimo Slam in carriera, era scontato che al campione serbo venisse chiesto cosa intende fare nel prossimo futuro, in vista degli US Open. Per le regole attualmente in vigore, solo persone vaccinate possono entrare negli USA (se non cittadini del paese), quindi essendo Novak non vaccinato per lui le porte di Flushing Meadows restano al momento chiuse. Questa la sua breve riflessione in merito, con un occhio a quella che potrebbe essere la seconda parte del suo travagliato 2022.

“Sono in vacanza”, afferma Novak, iIndipendentemente dal fatto che giocherò o meno presto un torneo, mi riposerò sicuramente per le prossime due settimane perché è stato un periodo piuttosto estenuante e impegnativo per me. Tanto tennis, di cui ero molto felice. Ho ottenuto quello che volevo qui. Poi aspetterò, si spera, qualche buona notizia dagli Stati Uniti perché mi piacerebbe davvero andarci”.

“Non sono vaccinato e non ho intenzione di vaccinarmi, quindi l’unica buona notizia che posso avere è che rimuovono la tessera vaccinale obbligatoria o qualunque cosa sia per entrare negli Stati Uniti, o (un) esenzione. Tuttavia non credo che l’esenzione sia realisticamente possibile. Non ho molte risposte a riguardo. Penso che dipenda solo dal fatto che lo rimuovano o meno in tempo per me sufficiente per arrivare negli Stati Uniti”.

“Quando rientrerò? Potrebbe essere alla Laver Cup, oppure anche la Coppa Davis. Adoro giocare per il mio paese. Cercherò di farne parte”.

Resta l’obiettivo delle Finals di Torino. Grazie alla vittoria a Wimbledon, per il serbo un posto è quasi assicurato: “Ad essere onesto, dubito che andrò a inseguire punti. Non ho obiettivi di classifica. Da quanto ho capito dal mio agente, vincere un Grande Slam ti qualificherebbe per le finali del World Tour a meno che tu non sia fuori dai primi 20. Con i punti accumulati finora, credo che entrerò nella top 20. Quindi penso di avere buone possibilità di essere già alle Finals. Non credo di giocare tanti altri tornei per ottenere punti”.