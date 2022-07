Challenger Iasi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Arnaldi e Darderi in Md

Challenger 100 Iasi – Tabellone Principale – terra

(1) Lehecka, Jiri vs Qualifier

Valkusz, Mate vs Seyboth Wild, Thiago

Misolic, Filip vs Darderi, Luciano

(Alt) Miedler, Lucas vs (6) Svrcina, Dalibor

(3) Kolar, Zdenek vs Ferreira Silva, Frederico

(WC) Copil, Marius vs Qualifier

(Alt) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Arnaldi, Matteo

Qualifier vs (8) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

(5) Blancaneaux, Geoffrey vs Melzer, Gerald

Coric, Borna vs (WC) Ionel, Nicholas David

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (4) Shevchenko, Alexander

(7) Olivo, Renzo vs Klein, Lukas

Dutra da Silva, Daniel vs (Alt) Krutykh, Oleksii

(Alt) Wessels, Louis vs (WC) Cretu, Cezar

Alvarez Varona, Nicolas vs (2) Andujar, Pablo

(1) Pucinelli De Almeida, Matheusvs Bye(Alt) Cornea, Victor Vladvs (11) Gima, Sebastian

(2) Prihodko, Oleg vs (Alt) Tsitsipas, Petros

(Alt) Gheorghita, Tudor Stefan vs (10) Frunza, Nicolae

(3) Gautier, Alexis vs (WC) Stoica, Vlad

(Alt) Jecan, Alexandru vs (7) Pereira, Jose

(4) Poljak, David vs (Alt) Marrero, David

Snitari, Ilya vs (8) Erler, Alexander

(5) Chepelev, Andrey vs (WC) Prajescu, Marian Petre

(WC) Schipor , Eduard Silviu vs (9) Palosi, Stefan

(6) De Loore, Joris vs Tomescu, Dan Alexandru

(WC) Onofrei, Matei Cristian vs (12) Manda, Calin

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Victor Vlad Cornea vs [11] Sebastian Gima

2. [3] Alexis Gautier vs [WC] Vlad Stoica

3. [Alt] Alexandru Jecan vs [7] Jose Pereira (non prima ore: 15:00)

4. [2] Oleg Prihodko vs [Alt] Petros Tsitsipas (non prima ore: 17:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Andrey Chepelev vs [WC] Marian Petre Prajescu

2. [6] Joris De Loore vs Dan Alexandru Tomescu

3. [WC] Matei Cristian Onofrei vs [12] Calin Manda

4. Ilya Snitari vs [8] Alexander Erler (non prima ore: 17:00)

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Eduard Silviu Schipor vs [9] Stefan Palosi

2. [Alt] Tudor Stefan Gheorghita vs [10] Nicolae Frunza

3. [4] David Poljak vs [Alt] David Marrero