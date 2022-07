Wimbledon: Primo e storico sucesso in un torneo dello Slam per Elena Rybakina kazaka di adozione e russa di nascita

Elena Rybakina, 23 anni, è entrata nella storia questo pomeriggio vincendo il suo primo Grande Slam nell’edizione 2022 del torneo di Wimbledon.

In un anno in cui il torneo inglese ha vietato la partecipazione di russi e bielorussi a causa dell’invasione dell’Ucraina, è stata una russa di nascita, che ha iniziato a rappresentare il Kazakistan all’età di 19 anni, a vincere il primo Grande Slam nella storia del suo (nuovo) Paese.

La kazaka, la 135a tennista della storia nonché prima rappresentante del proprio Paese d’adozione a conquistare un titolo del Grande Slam, ha sconfitto in rimonta con i parziali di 3-6 6-2 6-2 Ons Jabeur (2) al termine di una sfida molto combattuta. Nell’inedita finale, la prima dell’era Open senza giocatrici americane, australiane o europee, la 23enne ha dato prova di grande carattere mettendo così la parola fine alle polemiche sulla sua presenza in terra britannica.

In una finale con alcuni momenti di alta qualità, ma con alti e bassi quando si giocavano i momenti decisivi, Rybakina, numero 23 WTA, ha iniziato molto nervosa, commettendo 17 errori non forzati, ma ha trovato il suo tennis in tempo per invertire la rotta e sconfiggere la tunisina Ons Jabeur, numero due del mondo in una battaglia di quasi due ore in cui è stata nettamente migliore negli ultimi due set, con l’aiuto di 29 vincenti.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la kazaka ha piazzato il break nel primo gioco poi sul 3 a 2, dallo 0-40 è stata brava ad annullare tre palle break consecutive prima di piazzare un secondo break sul 4 a 2 e chiudere qualche minuto dopo la partita per 6 a 2.

Slam Wimbledon E. Rybakina [17] E. Rybakina [17] 3 6 6 O. Jabeur [3] O. Jabeur [3] 6 2 2 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 E. Rybakina 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 O. Jabeur 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 O. Jabeur 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 E. Rybakina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-1 → 5-1 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 O. Jabeur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Rybakina 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4 ACES 43 DOUBLE FAULTS 156/94 (60%) FIRST SERVE % IN 39/72 (54%)35/56 (63%) WIN % ON 1ST SERVE 27/39 (69%)22/38 (58%) WIN % ON 2ND SERVE 16/33 (48%)17/36 (47%) NET POINTS WON 7/14 (50%)4/6 (67%) BREAK POINTS WON 2/11 (18%)29/72 (40%) RECEIVING POINTS WON 37/94 (39%)29 WINNERS 1733 UNFORCED ERRORS 2486 TOTAL POINTS WON 802201.2 m DISTANCE COVERED 1992.0 m13.3 m DISTANCE COVERED/PT. 12.0 m