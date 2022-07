Napoli ospiterà un ATP 250 il prossimo ottobre

In arrivo un nuovo ATP 250 in Italia. Dal 17 al 23 ottobre 2022 presso l’impianto di Villa Comunale a Napoli sarà organizzato un torneo di categoria 250, che riporta nella città partenopea il grande tennis. Un upgrade rispetto al tradizionale Challenger, per la soddisfazione del presidente del club Riccardo Villari. “Abbiamo superato la concorrenza di altri prestigiosi sodalizi europei” dichiara a Repubblica, “e con il supporto determinante della Federazione siamo stati scelti quale sede per un ATP 250 nel prossimo ottobre”.

“Ritorniamo sul podio internazionale con una kermesse seconda in Italia solo agli Internazionali di Roma. Insieme alle nostre istituzioni, Comune e Regione e la nostra città, saremo all’altezza della sfida”, così il presidente del TC Napoli.

Il torneo prende lo slot di calendario in cui era prevista la Kremlin Cup di Mosca, sospesa per l’invasione della Russia all’Ucraina.

È presto per conoscere i protagonisti in campo, ma certamente faranno il possibile per avere le stelle del nostro movimento, come Berrettini, Sinner, Sonego, Musetti e Fognini.