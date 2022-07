Wimbledon: Il programma di Sabato 09 Luglio. C’è la finale femminile tra Jabeur e Rybakina

Tabellone femminile di Wimbledon 2022 con molte sorprese, positive e negative: dall’eliminazione di Iga Swiatek e Cori Gauff, le supere favorite per la vittoria, al ritiro di Madison Keys, fino alla finale che nessuno si aspettava.

Sull’erba inglese si sfideranno due tenniste che non partivano di certo come favorite, ma che stanno costruendo la loro storia personale e nazionale: le due finaliste sono Ons Jabeur (1.66) ed Elena Rybakina (2.30).

Per la Jabeur tanti riconoscimenti e soddisfazioni: seconda testa di serie, è la prima tennista tunisina ad accedere a una finale dei Championships e la seconda giocatrice africana a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon nell’Era Open. Dopo aver battuto l’amica tedesca in 3 set, giocherà per la storia del suo Paese.

Anche Rybakina, numero 23 al mondo e 17esima testa di serie, ce la metterà tutta per rendere onore alla sua patria adottiva. Nata in Russia e naturalizzata kazaka proprio per inseguire il sogno del tennis, Rybanika è la sorpresa di quest’anno. Dopo aver battuto atlete come l’australiana Tomljanovic ai quarti e la rumena Halep in semifinale, è pronta per portare il Kazakistan, per la prima volta in assoluto, al match decisivo di tornei più importanti del mondo, sfidando la tunisina nell’ultima partita.

Centre Court – Ore: 3:00pm

E. Rybakina vs O. Jabeur

M. Ebden / M. Purcell vs N. Mektic / M. Pavic