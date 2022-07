Wimbledon storico: erano 25 anni che un Grand Slam non aveva così tanti debuttanti in semifinale

Wimbledon sta entrando nelle fasi cruciali e sta anche dimostrando che non è mai troppo tardi per lottare per grandi traguardi.

L’edizione 2022, nel singolare maschile e femminile, presenta cinque debuttanti in semifinale, cosa che non accadeva da molto tempo. Infatti, era dagli US Open del 1997 che un torneo del Grande Slam non registrava così tanti debuttanti tra i primi quattro di un Major.

Quest’anno Ons Jabeur, Tatjana Maria, Elena Rybakina, Nick Kyrgios e Cameron Norrie sono stati i protagonisti di queste imprese, e se Taylor Fritz avesse eliminato Rafa Nadal, questo sarebbe stato il Grande Slam con il maggior numero di debuttanti in semifinale dagli Australian Open del 1979.