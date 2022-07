Wimbledon: Impresa sportiva di Rafael Nadal che da infortunato approda in semifinale dopo aver battuto al supertiebreak del quinto set Taylor Fritz. Ora la sfida con Nick Kyrgios

Grande impresa sportiva di Rafael Nadal che si è qualficato per le semifinali di Wimbledon giocando praticamente tutta la partita con un problema alla zona addominale.

Il 36enne spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam – tra cui i primi due nel 2022 – ha scritto questo mercoledì un’altra pagina della sua incredibile carriera costruita sul talento, ma anche su tanta, tanta sofferenza, qualificandosi per le semifinali di Wimbledon per l’ottava volta in carriera, dopo il 2006 (finale), il 2007 (finale), il 2008 (titolo), il 2010 (titolo), il 2011 (finale), il 2018 (semifinali) e il 2019 (semifinali).

Lo spagnolo ha superato i problemi agli addominali, è sembrato a tratti “morto”, è stato consigliato dalla famiglia di ritirarsi dall’incontro, ma ha ribaltato la situazione vincendo in cinque set contro Taylor Fritz, con tanto di super tie-break finale, per 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 e 7-6(10-4), in 4h20 di un incredibile duello.

Perso malamente il primo set (era avanti 3-1), il 36enne ha chiamato un medical timeout a metà del secondo. Dopo le cure ricevute è sceso in campo decisamente limitato, con evidenti difficoltà in alcuni colpi e sugli spostamenti. Quando tutto sembrava lasciar presagire una comoda vittoria dello statunitense, questo ha iniziato a incartarsi nel suo gioco, perdendo addirittura la frazione. Nel terzo parziale il 24enne si è ripreso, strappando due volte il servizio al suo avversario e tornando a condurre per 2-1.

Ma se spesso si dice che il tennis è lo sport del diavolo, un motivo ci sarà e infatti nel quarto set succede di tutto: Nadal perde a ripetizione il servizio, giocato in maniera poco più che amatoriale, ma Fritz lo imita, e, anzi, lo anticipa, ogni qual volta si trova in battuta. Sul 5-5 l’iberico si supera ancora una volta in risposta e va a servire per andare al quinto. Quinto che si materializza poco dopo, quando il mancino di Manacor chiude al primo set point utile.

La frazione decisiva è sulla falsariga di quanto visto sul Center Court fino a quel punto: Nadal trova il break nel settimo game e sembra scappare via, ma Fritz si risveglia dal torpore e risponde nel gioco sucessivo. Si va così al super-tiebreak, che premia la grinta e il coraggio del re della terra rossa. I sogni di Grande Slam per Nadal restano dunque intatti: per un posto in finale dovrà ora vedersela con Nick Kyrgios (40).

T. Fritz vs R. Nadal



Slam Wimbledon T. Fritz [11] T. Fritz [11] None 6 5 6 5 6 R. Nadal [2] • R. Nadal [2] None 3 7 3 7 7 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 R. Nadal None-None 6-7 R. Nadal None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 5-3 ace 6-3 7-3 8-3 9-3 9-4 6-6 → 6-7 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Nadal 40-15 5-4 → 5-5 T. Fritz ace 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 1-3 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-15 4-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 5-3 → 6-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Fritz 40-30 1-3 → 2-3 R. Nadal 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Infatti in precedenza Nick Kyrgios aveva raggiunto le semifinali di un torneo del Grande Slam per la prima volta in carriera. L’australiano ha sconfitto Cristian Garín e gli sono bastati tre set per superare il cileno ed essere a un passo dalla finale di Wimbledon.

Il numero 40 dell’ATP ha iniziato male l’incontro perdendo i primi nove punti, ma si è subito risvegliato e ha chiuso il match per 6-4, 6-3, 7-6(5) in un duello in cui ha fatto a meno di drammi per alimentare il suo sogno di titolo all’All England Club. Una delle chiavi si è rivelata il modo in cui Kyrgios ha annullato le otto palle break che ha avuto dopo il break in apertura, resistendo ogni volta agli attacchi di Garín.

Con questa vittoria, Kyrgios è il primo australiano a raggiungere le semifinali di un Grande Slam dai tempi di Lleyton Hewitt, nel 2005, anno in cui raggiunse le ‘semifinali’ sia di Wimbledon che degli US Open. Ora non gli resta che aspettare Rafael Nadal.

