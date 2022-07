Jannik Sinner ed il record negativo contro i top 5

Jannik Sinner si è portato in vantaggio di due set contro Novak Djokovic, ma il ventenne italiano si è fatto rimontare ed alla fine è stato Novak a qualificarsi per le semifinali di Wimbledon. Questa sconfitta ha anche confermato che Sinner mantiene un record non proprio brillante quando gioca contro giocatori di questo calibro.

Il talentuoso azzurro non ha mai battuto un giocatore top five e ci ha perso 13 volte. Tra i giocatori in attività, è superato solo da Alex de Minaur (0-18) e Aljaz Bedene (0-14), mentre Steve Johnson è appena dietro con 0-12.

Tennisti in attività con il 100% di sconfitte contro giocatori nella Top 5 della classifica ATP (singolare maschile):

🇦🇺 Alex de Minaur | 0-18

🇸🇮 Aljaz Bedene | 0-14

🇮🇹 Jannik Sinner | 0-13

🇺🇸 Steve Johnson | 0-12