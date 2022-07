Wimbledon: Parlano Jannik Sinner e Novak Djokovic dopo la partita di oggi (con il video dell’incontro)

Jannik Sinner : “È stato un match molto duro, ma lo sapevo già prima di scendere in campo. Stavo giocando bene, ma lui ha alzato il suo livello di gioco nel quarto set. Penso di aver giocato bene nel quinto, ho soltanto sbagliato alcuni colpi alla fine, ma penso di poter essere orgoglioso di quanto ho fatto“. Comincia così la conferenza stampa di Sinner, che si dice poi “fiducioso per il futuro prossimo.

È sempre una partita al meglio dei cinque set. Quando sei in vantaggio di due set giochi ogni parziale nel miglior modo possibile. Nel terzo quando stavo servendo ed ero 0-15, ho mandato in rete un dritto semplice e sono andato sotto 0-30. Poi dopo lui ha giocato un buon punto e, invece di essere, 15-30 eravamo 0-40, poi ho subito il break. A quel punto lui ha iniziato a giocare meglio. Come ho detto, nel quinto set credo di aver giocato bene. Dovevo probabilmente fare qualcosa in più perché, alla fine, era lui a dettare gli scambi.

È stata una partita difficile. Stavo giocando bene e lui ha alzato molto il suo livello durante il quarto set, mentre nel quinto ho giocato nel modo giusto, solo che ho sbagliato i colpi decisivi. Penso comunque di poter essere orgoglioso di quello che ho fatto. Spero che questo match possa darmi fiducia per il resto della stagione”.

“La svolta è arrivata probabilmente già nel terzo set, quando stavo servendo ed ero 0-15, ho colpito un dritto facile in rete, andando 0-30. Poi lui ha giocato un buon punto, ma invece di essere 15-30 mi sono trovato 0-40 e lui mi ha fatto il break. Da quel momento ha iniziato a giocare meglio. Forse avrei potuto fare qualcosa in più per non permettergli di comandare il gioco”.

“Penso di aver giocato sull’erba ogni partita meglio rispetto alla precedente, anche se gli avversari erano sempre diversi. Penso anche al futuro, tornare qui l’anno prossimo può aiutami molto. Ho imparato molte cose sull’erba e questo è stato il motivo per cui abbiamo scelto di giocare su questa superficie. Ho dimostrato di saper giocare un buon tennis, chissà che un giorno non riuscirò ad esprimermi ancora meglio. Cercherò di continuare a lavorare sodo, perché questa alla fine è la cosa più importante. Ora magari avremo qualche giorno libero, ma subito dopo torneremo a spingere di nuovo. Poi vediamo come andranno i prossimi mesi”.

“Oggi non era semplice, perché lui questo campo lo conosce bene. Tutti e due eravamo tesi, tutti e due sapevamo che era una partita molto importante, soprattutto lo era per me, per capire tante cose. Mi sentivo che oggi avrei fatto una bella partita, poi non è andata come volevo. Ci sono state alcune cose nel terzo set che hanno cambiato la situazione, lui mi ha messo in difficoltà, poi nel quinto set ho fatto quello che dovevo fare. Dovevo andare io a comandare, poi sbaglio ancora le volée, sbaglio ancora le smorzate, sbaglio ancora un po’ il modo di servire, ma il modo di affrontare la partita è giusto. E si sbaglierà ancora tanto nella vita, ma non dubito che quello che ho fatto oggi sia giusto, poi ci saranno tante cose da analizzare, stasera o domani, della partita, ma la cosa più importante è quella di continuare a lavorare.

Anche lui ti porta anche lui a cambiare il servizio, non è che sparisce di colpo. C’era una parte del campo nella quale si giocava a favore di vento e una nella quale si giocava contro vento, e io facevo molta fatica a giocare contro vento. Poi lui entrava molto bene, tirando piatto e molto profondo, però parlando del servizio credo di essere migliorato molto, anche nelle partite scorse, quindi il lavoro fatto è quello giusto.”

Novak Djokovic : “Possiamo parlare solo degli ultimi tre set, e non dei primi due? (sorride) Sono sicuro che ci saranno tante possibilità per Jannik in futuro, gli auguro solo tanta fortuna. Sì, sono state due partite differenti, all’inizio lui è stato migliore, poi io sono uscito, mi sono parlato da solo allo specchio – è vero, l’ho fatto! – e insomma, quando vieni messo sotto, è necessario riordinare le idee. Sono stato fortunato a brekkarlo subito a inizio terzo, ho notato qualche crepa nel suo gioco, e sì, il toilet break è stato il momento di svolta. Ho giocato per 20 anni ormai, ma lo stesso mi capitano momenti di dubbio interiore come a tutti, è quella la sfida maggiore, e l’esperienza, gestire le pause, come ho detto sfruttare le pause bagno, credo che sia per quello che sono riuscito diverse volte in carriera a ribaltare partite in cui ero sotto. Questo campo mi ha ispirato a prendere in mano la racchetta quando avevo 5 anni, e spero che mi possa motivare a continuare“.

“In realtà avevo iniziato molto bene il match, ero in vantaggio per 4-1 e con una palla per il doppio break. Ma stavo giocando controvento e ho commesso dei doppi falli e alcuni brutti errori, così l’inerzia si è spostata dalla sua parte. Io ho iniziato a dubitare dei miei colpi. Lui ha iniziato a credere di più in se stesso. Aveva una mentalità migliore della mia, in quel momento. Aveva fiducia per dettare il gioco. A questo livello, in particolare sull’erba, tutto accade molto velocemente. Inoltre lui leggeva bene i miei servizi, stava attaccando fin dalla risposta e io mi ritrovavo a essere sempre in modalità difensiva. Mi ha aiutato l’esperienza che ho, sapere che si può sempre recuperare e avere la meglio, anche in questo tipo di situazioni”.

“Non direi che ho una motivazione completamente nuova a causa delle circostanze che si sono create quest’anno. Mi sento sempre molto motivato e ispirato a giocare il miglior tennis nei tornei del Grande Slam, in particolare qui. Questo è probabilmente il torneo più importante nella storia del nostro sport. Questo torneo e questo Centre Court mi hanno ispirato a iniziare a giocare a tennis. Ovviamente essere qui è sempre stato il mio sogno d’infanzia, e ogni volta che esco su quel campo mi sento obbligato a dare tutto. Ma anche ispirato dalla straordinaria cornice del Centre Court e di Wimbledon come torneo che ha fatto la storia. Quello che succederà dopo Wimbledon è al momento imprevedibile, quindi non faccio molta attenzione a questo. Cerco di concentrare i miei pensieri qui, e poi vedremo cosa succederà dopo.