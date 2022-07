Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 9 (LIVE)

Wimbledon – Quarti di Finale – Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

N. Djokovic vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

M. Bouzkova vs O. Jabeur



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Maria vs J. Niemeier



Il match deve ancora iniziare

D. Goffin vs C. Norrie



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

N. Melichar-Martinez/ E. Perezvs B. Krejcikova/ K. Siniakova

J. Blake / D. Nestor vs T. Haas / M. Philippoussis



Il match deve ancora iniziare

M. Ebden / S. Stosur vs J. O’Mara / A. Barnett



Il match deve ancora iniziare

T.A. Woodbridge / C. Black vs T. Johansson / MJ Fernandez



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

C. Dellacqua/ A. Molikvs D. Hantuchova/ L. Robson

S. Aoyama / H. Chan vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

K. Krawietz / A. Mies vs N. Mektic / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

G. Debruvs A. Kim

J. Cabal / R. Farah vs D. Kudla / J. Sock



Il match deve ancora iniziare

N. Zimonjic / M. Bartoli vs M. Woodforde / I. Majoli



Il match deve ancora iniziare

R. Farah / J. Ostapenko vs N. Skupski / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Bahrami/ C. Martinezvs T. Enqvist/ R.P. Stubbs

V. King / Y. Shvedova vs A-L. Groenefeld / K. Sprem



Il match deve ancora iniziare

J. Melzer / G. Muller vs J. Marray / F. Nielsen



Il match deve ancora iniziare

A. Clement / M. Llodra vs M. Baghdatis / X. Malisse



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

M. Landalucevs E. Winter

W. Jansen vs G. Bailly



Il match deve ancora iniziare

M. Kupres / R. Stoiber vs C. Fontenel / J. Svendsen



Il match deve ancora iniziare

D. Glushkova / H. Kinoshita vs L. Hovde / Q. Lopez



Il match deve ancora iniziare

L. Moyano / L. Perez Alarcon vs S. Ishii / L. Tararudee



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

D. Prizmicvs C. Wong

M. Zheng vs M. Vergara Del Puerto



Il match deve ancora iniziare

B. Artnak vs A. Frusina



Il match deve ancora iniziare

R. Nijkamp / A. Okutoyi vs G. Pedone / K. Quevedo



Il match deve ancora iniziare

A. Obradovic / A. Sagandikova vs A. Xu / N. Xu



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

E. Butvilasvs O. Colak

P. Rodenas vs J. Mensik



Il match deve ancora iniziare

P. Barbier Gazeu vs M. Pawelski



Il match deve ancora iniziare

T. Neilson Gatenby / M. Xu vs K. Tomajkova / N. Vargova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

K. Feldbauschvs H. Barton

I. Lacy / E. McDonald vs Y. Li / S. Saito



Il match deve ancora iniziare

G. Roach / M. Skelton vs L. Peyre / M. Slama



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

G. Buenovs L. Tien

A. Blockx vs I. Buse



Il match deve ancora iniziare

S. Macavei / J. Struplova vs A. Blokhina / L. Udvardy



Il match deve ancora iniziare

A. Van Impe / A. Waligora vs L. Ciric Bagaric / N. Daubnerova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

K. Ivanovskivs R. Pacheco Mendez

J. Weekes vs M. Poljicak



Il match deve ancora iniziare

F. Pennetta / F. Schiavone vs J. Jankovic / A. Radwanska



Il match deve ancora iniziare

G. Ivanisevic / M. Pierce vs G. Rusedski / A. Keothavong



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

P. Privara vs N. Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

J. Fonseca vs S. Gorzny



Il match deve ancora iniziare

K. Cross / V. Mboko vs S. Kenzhibayeva / Z. Rustemova



Il match deve ancora iniziare

E. Seidel / J. Steur vs A. Lopata / A. Mert



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

H. Klugman/ H. Oluwadarevs W. Ewald/ I. Van Den Broek

S. Johnson / D. Piani vs R. Jamrichova / O. Lincer



Il match deve ancora iniziare

N. Bartunkova / C. Naef vs C. Kuhl / T. Valentova



Il match deve ancora iniziare

I. Balus / T. Preston vs L. Klimovicova / D. Salkova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

K. Clijsters/ M. Hingisvs N. Dechy/ B. Schett

B. Bryan / M. Bryan vs F. Gonzalez / S. Grosjean



Il match deve ancora iniziare