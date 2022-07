Wimbledon: Stefanos Tsitsipas sul comportamento di Kyrgios “Dovrebbe fare il bullo a scuola” (Video)

Stefanos Tsitsipas non ha usato mezzi termini quando si è trattato di rimproverare Nick Kyrgios dopo aver perso contro l’australiano nel terzo turno di Wimbledon, in un incontro pieno di polemiche in cui entrambi i giocatori hanno lasciato il campo molto meno amichevolmente di come erano entrati.

“Sono contento del mio livello di gioco, credo di aver disputato un buon incontro. Quello che non mi è piaciuto sono stati certi tipi di cose che sono accadute e hanno portato a comportamenti che si ripetono. È costante e faticoso. Il continuo parlare, i monologhi. Il tutto diventa un circo difficile da ignorare. Quello che fa è un costante bullismo nei confronti dei suoi avversari. Dovrebbe fare il bullo a scuola”, ha risposto Tsitsipas.

Il greco ha anche detto di non aver colpito nessuno sugli spalti. “Non ho colpito nessuno, ho colpito il muro, grazie a Dio. È un comportamento sbagliato di cui sono responsabile. Spero di non ripetere più nulla del genere”, ha riconosciuto.

Mancato per un pelo….

Things are getting TENSE (Stef hit it out btw)#Wimbledon pic.twitter.com/2TAK0MuzdH — Tennis Channel (@TennisChannel) July 2, 2022