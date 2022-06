Djokovic: “Se fossi cittadino USA potrei giocare US Open da non vaccinato, qual è la logica scientifica?”

Dopo l’eccellente prestazione con Thanasi Kokkinakis, il campionissimo serbo parlando con la stampa si è soffermato sul prossimo US Open. Torneo al quale, essendo Novak non vaccinato, non potrà prendere parte viste le regole in vigore in USA attualmente. Djokovic ha ringraziato Tennys Sandgren per l’appoggio ricevuto nel seguente post social:

Pretty shameful that the USTA won’t fight for an exemption for Novak No surprise the government hasn’t changed it’s archaic policy I can play but he can’t? Ridiculous — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) June 16, 2022

Quindi Novak si è soffermato sulla questione con le seguenti parole.

“In questi giorni ho potuto parlare con Tennys Sandgren. Volevo ringraziarlo pubblicamente per il suo sostegno sull’intera questione. Quello che ha detto ha perfettamente senso: se ai giocatori non vaccinati non è permesso giocare agli US Open, dovrebbe essere così per tutti. Non vedo alcuna logica scientifica nel fatto che Tennys (non vaccinato, ndr) possa giocare perché è cittadino statunitense e io no. Se avessi un passaporto americano o una carta verde, potrei giocare. Forse c’è una logica politica dietro tutto questo, ma preferirei non entrare nel merito, potete capire perché”.

“Ad oggi, qualsiasi persona non vaccinata non può entrare negli Stati Uniti. Ho sentito dire che alcune persone l’hanno fatta franca e sono state in grado di entrare, persone che non sono “famose”, ma non prenderei nemmeno in considerazione l’idea di andarci se non fosse consentito. Molti continuano a pensare che io abbia commesso quell’errore in Australia, ma è stato esattamente l’opposto. Ho avuto un’esenzione medica, ecc, ma non voglio parlarne di nuovo. Il punto è: se mi dicono che non posso andare, non ci vado”.

“A questo punto della mia carriera, i tornei del Grande Slam sono l’assoluta priorità. Ovviamente voglio giocare a New York, ma se non mi viene data l’opportunità di farlo, non è la fine del mondo, guarderò avanti. In questo momento sono totalmente concentrato su Wimbledon”.

Dichiarazioni secche quelle di Novak, che sicuramente faranno discutere.