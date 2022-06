Giochi del Mediterraneo: Passaro, Brancaccio e Zantedeschi approdano ai quarti di finale

Si sono aperte le porte dei quarti di finale di singolare ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Orano (Algeria), per tre giocatori italiani.

Nel tabellone maschile, in seguito all’eliminazione di Matteo Arnaldi resta in corsa solamente Francesco Passaro: il perugino, numero due del seeding, ha sconfitto per 7-6(3) 6-2 l’egiziano Amr Elsayed (n.984 ATP) e al prossimo ostacolo se la vedrà con il cipriota Petros Chrysochos, attuale n.663 del mondo ma capace di raggiungere la Top-400 nella passata stagione. Nella parte bassa del tabellone, l’altro quarto di finale vedrà contrapposti il marocchino Elliot Benchetrit (n.454 ATP) e lo spagnolo Alvaro Lopez San Martin (n.542 ATP).

Nel tabellone femminile, Nuria Brancaccio ha beneficiato del ritiro della maltese Helene Pellicano mentre Aurora Zantedeschi ha sconfitto la marocchina Aya El Aouni (n.1301 WTA) col punteggio di 6-4 7-5. Brancaccio troverà al prossimo turno la turca Zeynep Sonmez, n.506 WTA, mentre Zantedeschi se la vedrà con la spagnola Guiomar Maristany Zuleta, accreditata della seconda testa di serie e n.302 del mondo.

SECONDO TURNO

Francesco PASSARO b. Amr ELSAYED 7-6(3) 6-2

QUARTI DI FINALE

Petros CHRYSOCHOS – Francesco PASSARO

SECONDO TURNO FEMMINILE

Nuria BRANCACCIO b. Helene PELLICANO Rit.

Aurora ZANTEDESCHI b. Aya EL AOUNI 6-4 7-5

QUARTI DI FINALE

Nuria BRANCACCIO – Zeynep SONMEZ

Aurora ZANTEDESCHI – Guiomar MARISTANY ZULETA