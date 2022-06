Wimbledon: Le dichiarazioni degli azzurri nel Day 1. Novak Djokovic su Berrettini “Matteo è sicuramente tra i primi due, tre giocatori al mondo sull’erba” (Video)

Jannik Sinner : “Vincere qui è davvero bello, ci ho messo un po’ ma sono molto contento di essere approdato al secondo turno. È stato un match duro, lui è un grande campione e gli auguro il meglio perché possa tornare ai massimi livelli. Grazie a tutti per essere venuti qui e avermi supportato. Non ero così a mio agio all’inizio dell’incontro, c’era il sole ed è stata dura, ma andando avanti nel match mi sono sentito sempre meglio. Speriamo di andare avanti così con il prosieguo del torneo. Mi piacciono gli slam perché si gioca 3 set su 5 e ci sono più momenti in cui può cambiare un match“.

Novak Djokovic : “Matteo è sicuramente tra i primi due, tre giocatori al mondo sull’erba negli ultimi tre anni. I suoi risultati ne sono la prova. Ha fatto uno straordinario ritorno dopo alcuni mesi di assenza dal tour per un infortunio. Vincere come ha fatto lui in Germania e al Queen’s è davvero impressionante. Ma in fondo non mi sorprende molto perché sappiamo che ha armi importanti per l’erba: il servizio, il diritto e anche un ottimo tocco. Per il suo gioco è la superficie più adatta. Quindi, sì, penso che ci siano molte aspettative su di lui per andare lontano in questo torneo. L’esperienza del 2021? Avere provato a giocare una finale Slam è davvero una di quelle cose che devi sperimentare per capire come affrontarla la volta successiva e ottenere la vittoria”.

Elisabetta Cocciaretto : “Tutto capita per un motivo. Credo che l’infortunio dello scorso anno mi abbia consentito di focalizzarmi di nuovo sulle cose che contano. Lo scorso anno facevo tutto in funzione dell’ingresso nelle prime 100, della vittoria in ogni singola partita. Avevo perso di vista il vero obiettivo, che è quello di migliorarsi ogni giorno, indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta”.

Martina Trevisan : “Purtroppo ancora su questa superficie non riesco a sentirmi a mio agio, e nella difficoltà non sono riuscita a trovare soluzioni. Forse avevo un po’ più da perdere io rispetto a lei, ma non è stato neanche quello il motivo della mia prestazione. Mi dispiace perché durante gli allenamenti stavo trovando delle buone sensazioni, ma oggi purtroppo non è andato niente. Credo che dipenda molto dalla mia mancanza di fiducia nel mio tennis su questi campi, così che nel momento di difficoltà non riesco a vedere soluzioni, perché tutto va molto veloce.”