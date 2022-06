Race to Turin: Matteo Berrettini al 12 esimo posto

Un’edizione nel segno della stabilità quella odierna della Pepperstone ATP Race to Turin, la classifica basata sui risultati del 2022 che determina gli otto finalisti delle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi.

Dopo i due successi consecutivi a Stoccarda e al Queen’s di Londra, Matteo Berrettini si è dedicato alla preparazione in vista di Wimbledon e rimane stabile al dodicesimo posto. Il tennista romano è uno dei grandi favoriti il terzo Grande Slam stagionale, al via oggi, e che quest’anno non assegnerà punti validi per la classifica in seguito alla decisione dell’All England Club e della LTA di escludere russi e bielorussi dal torneo a causa del conflitto in Ucraina. Peraltro, un trionfo sull’erba dei Championships potrebbe essere decisivo, visto che la qualificazione alle ATP Finals è riconosciuta di diritto a un campione Slam che dovesse concludere la stagione tra il nono e il ventesimo posto della Race (se dovessero essere più d’uno, il posto andrebbe al meglio classificato).

La settimana scorsa ha visto il ritorno in campo di Jannik Sinner, sconfitto al secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne. Anche per l’azzurro non ci sono state variazioni in classifica, dove continua ad occupare la quindicesima posizione.

Al comando della Race to Turin c’è saldamente Rafa Nadal, che arriva per la prima volta a Wimbledon con la possibilità di inseguire ancora il Grande Slam. Alle spalle di Nadal, il greco Stefanos Tsitsipas (vincitore la scorsa settimana a Maiorca) ha scavalcato l’altro spagnolo Carlos Alcaraz salendo al secondo posto.