Novak Djokovic potrebbe saltare gli US Open: “Ad oggi non mi è permesso entrare negli Stati Uniti”

Dopo aver saltato gli Australian Open, il tennista serbo Novak Djokovic potrebbe vedersi costretto a rinunciare anche agli US Open a causa delle restrizioni in vigore per tutte le persone non vaccinate. Il trentacinquenne, attuale numero tre delle classifiche ATP in singolare, si appresta a fare il suo esordio a Wimbledon contro Soonwoo Kwon ma, allo stesso tempo, sembrerebbe essere già proiettato alle settimane future.

Nel corso di una conferenza stampa tenuta all’All England Club di Londra, il tennista di Belgrado ha parlato delle sue possibilità di partecipazione agli US Open, ultimo Slam della stagione nel quale lo scorso anno ha raggiunto la finale: “Ad oggi non mi è permesso entrare negli Stati Uniti. Mi piacerebbe andare a giocare agli US Open, ma al momento non è possibile: dipenderà tutto dalle decisioni del governo americano, al momento rinuncio al torneo.