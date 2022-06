Notizie dal Mondo: L’ex agente di Zverev “Prima aveva sette contratti e ora solo uno”. C’è una data per il rientro di Nishikori.

Dopo essere diventato numero tre del mondo, Alexander Zverev ha rotto i rapporti con il manager cileno Patricio Apey, che lo rappresentava, e ha firmato per Team8, l’agenzia di Roger Federer. Apey ha citato Sascha e alla fine ha vinto in tribunale, con il tedesco che ha raggiunto un accordo per il pagamento di 1,4 milioni di dollari. Apey ha parlato pubblicamente dell’intera situazione.

“Zverev non ha mai avuto il tempo e la voglia di parlarne. Quando è arrivato al n.3 del mondo con me, dopo un anno favoloso, qualcuno lo ha convinto che sarebbe stato meglio cambiare agenzia. Se mi avesse detto che c’era di mezzo Federer, gli avrei detto che era un bravo ragazzo, sensibile e di stare attento al suo ego. Quello che non potevo fare era decidere di rompere da solo”, ha dichiarato al portale CLAY.

Apey dice di avere la coscienza pulita e ha lasciato un “buffetto” a Zverev, che ora si sta riprendendo dall’infortunio. “Non ha mai voluto parlare con me. Capisco, è giovane. Volevo proteggere ciò che era previsto dal contratto, ovvero una percentuale. Le cose hanno iniziato ad andare male per lui dentro e fuori dal campo e la pandemia ha ritardato l’inizio del processo. Così abbiamo fatto un accordo. Sono tranquillo, dormo bene. Guardando indietro, vedo che Sascha prima aveva sette contratti e ora, per quanto ne so, ne è rimasto solo uno. È un grande giocatore e vincerà molti Grand Slam”.

Senza gareggiare dallo scorso ottobre, quando perse al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells,ha annunciato il suo ritorno alle competizioni. Il 32enne giapponese, operato all’anca, parteciperà all’all’inizio di agosto, quindi resterà fuori dal campo per circa dieci mesi prima di tornare in azione.

In questo momento, il tennista nato a Shimane si trova al 116° posto della classifica ATP e scenderà ancora un po’ fino a quando non giocherà il Citi Open, dato che avrà 180 punti in meno rispetto ai quarti di finale di Wimbledon nel 2019. Resta da vedere se tornerà abbastanza competitivo da ritrovare il suo livello migliore.