Carlos Alcaraz e Wimbledon: “Alcuni mi considerano il favorito, ma onestamente non lo sono. Ci sono giocatori molto più bravi di me sull’erba, come Berrettini, Djokovic e Nadal”

Carlos Alcaraz ha perso il primo dei due incontri di esibizione sui prati verdi per prepararsi a Wimbledon, cadendo a Frances Tiafoe. Il diciannovenne spagnolo non è preoccupato, perché sa di dover migliorare diversi aspetti del suo tennis su questa superficie.

“La chiave è imparare a muoversi su questa superficie. Stiamo lavorando sodo su questo aspetto. Alcuni mi considerano il favorito, ma onestamente non lo sono. Ci sono giocatori molto più bravi di me sull’erba, come Berrettini, Djokovic o Nadal. Cercherò di godermi questa superficie il più possibile, non solo ora ma anche in futuro”.

Il problema al gomito destro non è grave, ma nelle ultime settimane gli ha tolto un po’ di ritmo negli allenamenti. “Nelle ultime settimane non ho potuto allenarmi al livello che volevo e sono arrivato un po’ in anticipo per capire bene le mie condizioni. Mi sono sentito bene in questo primo incontro, quindi spero di migliorare poco a poco. Le bende sono solo per precauzione, non ho sentito alcun dolore. Mi sono divertito molto e la cosa più importante è che ho ancora diversi giorni per allenarmi”.