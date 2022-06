Gilles Cervara favorevole al coaching: “Era tempo di smetterla con l’ipocrisia, ma non cambierà molto”

Nel mondo della racchetta si è aperto un discreto dibattito sul tema coaching, dopo la decisione dell’ATP di sperimentarlo per la seconda parte del 2022, con diverse regole. Alcune di queste forse non sono così ben definite, ma la maggior parte degli addetti ai lavori sembra favorevole alla innovazione regolamentare. Tra questi Gilles Cervara, che parlando ai media così si è espresso sul tema.

“Sono favorevole all’off-court coaching, soprattutto per spezzare quest’ipocrisia ambientale e la mancanza di coerenza con le sanzioni agli allenatori. A volte l’arbitro di sedia non osa, improvvisamente il giorno dopo osa per un coaching meno appariscente. Poi ci sono allenatori che vengono multati per aver semplicemente detto “dai!” durante la partita. Non era una situazione stabile, non era ben regolata”.

Rivela anche di esser stato contattato sul tema: “Era da un po’ che aspettavamo l’annuncio. A quanto ho capito, la decisione è stata presa dopo aver consultato diversi allenatori. Sono stato consultato da Daniel Vallverdú, che da anni cercava di far funzionare questa iniziativa. Gli ho fatto notare che era arrivato il momento di porre fine a questa ipocrisia, poiché tutti gli allenatori a un certo punto fanno coaching, sia con le parole che con i gesti. D’ora in poi, è finalmente autorizzato”.

Cervara crede che, alla fine, non cambierà molto, ma almeno si è posta la parola fine a decisioni troppo discrezionali del giudice di sedia: “Non credo cambierà più di tanto, visto che la norma non permetterà che si svolga un dialogo, come invece si può fare in allenamento. Alla fine la questione del coaching dipende molto dal rapporto personale tra giocatore e allenatore, il tennis è uno sport molto interiore, alcuni giocatori vedono l’allenatore che parla troppo come un disturbo. A me è successo nelle partite di Daniil di vedere l’allenatore del rivale fare coaching e ottenere l’esatto opposto di quel che sperava. Inoltre si presentano situazioni ambientali molto diverse, tanto che non sempre possono essere effettuati coaching efficaci. Sui campi grandi, ad esempio, i box sono lontani e gli allenatori sono impercettibili, quindi la seconda opzione è quella di predisporre altri tipi di codici, come gesti o altri semplici movimenti. Si tratta di trasmettere un messaggio in un secondo, quindi devi averlo studiato molto bene. Poi ci saranno altri momenti improvvisati che vengono dati con lo sviluppo del match”.

Hanno fatto il giro del mondo le immagini da Halle nelle quali proprio Cervara, dopo una discussione con Medvedev in campo, se n’è andato dal suo box. Ecco la spiegazione del coach: “In questo caso si è tratto principalmente di spigoli che ancora ho con Daniil. Semplicemente lui perde i nervi per un dettaglio di gioco o perché il rivale è migliore, non si calma e poi la cosa prende fuoco. Quando le cose vanno così non c’è niente da fare, l’unico modo per migliorare la situazione e calmarlo è andarsene. Nel mio caso lascio il campo perché non accetto quella situazione e non è utile a nessuno restare lì. Non la nuova regolare non cambierà poi di molto il mio rapporto in campo con Daniil. Non farò più di prima, continuerò semplicemente a fare le cose per essere all’altezza di ciò che propone il rivale. Con questa regola l’allenatore potrà prendere più iniziativa, ma dovrà valutare se fa bene al suo giocatore, se ne ha davvero bisogno. Il fatto che l’allenatore parli non significa che il giocatore farà meglio in campo, dovrà dare le informazioni corrette, al momento giusto e nel modo corretto. È un’arte, a volte è come camminare sul filo del rasoio”.