Berrettini fa il bis al Queen’s, per i bookie adesso può sognare il trionfo a Wimbledon

Un ritorno da favola quello di Matteo Berrettini, che dopo diversi mesi di stop e un’operazione, è tornato in campo vincendo sia a Stoccarda che al Queen’s. Due risultati che sono di buon auspicio in vista di Wimbledon, dove il numero uno italiano ha raggiunto la finale un anno fa, sconfitto solamente da Novak Djokovic.

A dodici mesi di distanza dal grande risultato londinese, Berrettini può provare a migliorarsi e diventare il primo italiano nella storia a conquistare il prestigioso slam su erba. I betting analyst come riporta agipronews, vedono il titolo dell’azzurro a 6,50, preceduto solamente dallo strafavorito Djokovic, in pole per il successo finale a 1,85. Coppia spagnola alle spalle di Berrettini, con Rafael Nadal e Carlos Alcaraz in quota a 8. Per Jannik Sinner, invece, la vittoria vale 75 volte la posta.