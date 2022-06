Challenger Milano, Oeiras e Buenos Aires: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Milano (Italia) – TD Qualificazione -1° Turno Md, terra battuta

ATP Milan Federico Arnaboldi Federico Arnaboldi 15 6 4 1 Mohamed Safwat • Mohamed Safwat 40 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 F. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Arnaboldi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1. [Alt] Federico Arnaboldivs Mohamed Safwat

2. [4] Samuel Vincent Ruggeri vs [10] Giovanni Fonio



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Ernests Gulbis vs Julian Lenz (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Federico Coria vs Pedja Krstin (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Fabian Marozsan vs [7] Georgii Kravchenko



ATP Milan Fabian Marozsan [1] Fabian Marozsan [1] 6 6 Georgii Kravchenko [7] Georgii Kravchenko [7] 3 3 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 G. Kravchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Kravchenko 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Kravchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Kravchenko 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Kravchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Kravchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Kravchenko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Kravchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Kravchenko 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

2. [5] Andrew Paulson vs [11/Alt] Giovanni Oradini



ATP Milan Andrew Paulson [5] Andrew Paulson [5] 0 0 Giovanni Oradini [11] Giovanni Oradini [11] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Robin Haase vs [Alt] Joris De Loore



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Gianmarco Ferrari vs Maxime Janvier (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Shintaro Mochizuki vs [8] Filip Peliwo



ATP Milan Shintaro Mochizuki [3] • Shintaro Mochizuki [3] 0 2 6 2 Filip Peliwo [8] Filip Peliwo [8] 0 6 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Mochizuki 2-1 F. Peliwo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Peliwo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 F. Peliwo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 4-0 → 5-0 F. Peliwo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Peliwo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Peliwo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 2-5 F. Peliwo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 F. Peliwo 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Peliwo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1

2. [Alt] Andrea Basso vs [PR] Inigo Cervantes



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Aldin Setkic vs [5] Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Matteo Gigante vs [WC] Francesco Maestrelli (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Oeiras 3 (Portogallo) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Oeiras 3 Alejandro Moro Canas [3] Alejandro Moro Canas [3] 0 0 Thomaz Bellucci Thomaz Bellucci 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [3] Alejandro Moro Canasvs [Alt] Thomaz Bellucci

2. [4] Lucas Gerch vs [10] Alibek Kachmazov



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Tiago Cacao vs Tobias Kamke (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Pedro Araujo vs [8] Laurent Lokoli



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Pedro Boscardin Dias vs [Alt] Gergely Madarasz



ATP Oeiras 3 Pedro Boscardin Dias [2] Pedro Boscardin Dias [2] 0 0 Gergely Madarasz Gergely Madarasz 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Oscar Jose Gutierrez vs Edoardo Lavagno



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Roberto Carballes Baena vs Kimmer Coppejans (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Kaichi Uchida vs Louis Wessels



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alex Rybakov vs [8] Clement Tabur



ATP Oeiras 3 Alex Rybakov [1] Alex Rybakov [1] 0 0 Clement Tabur [8] Clement Tabur [8] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [6] Ivan Gakhov vs [11] Alexandar Lazarov



Il match deve ancora iniziare

3. Benjamin Hassan vs Daniel Michalski (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Steven Diez vs Sebastian Fanselow



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Ignacio Carouvs [11] Juan Ignacio Galarza

2. [2] Guido Andreozzi OR [WC] Nicolas Eli vs Santiago De La Fuente OR [12] Blu Baker



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Alex Barrena vs Joao Lucas Reis Da Silva (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs [2] Felipe Meligeni Rodrigues Alves



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Jorge Panta vs [8] Tomas Farjat



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Tobias Franco OR Joao Victor Couto Loureiro vs Guido Ivan Justo OR [9] Fermin Tenti



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Nicolas Mejia vs Arklon Huertas Del Pino Cordova (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Conner Huertas del Pino vs Carlos Gomez-Herrera



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Leonardo Lopez Linquetvs [10] Leonardo Aboian

2. [1] Naoki Nakagawa OR [Alt] Thiago Cigarran vs [WC] Francisco Pini



Il match deve ancora iniziare

3. Matias Franco Descotte vs Matthieu Perchicot (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Roberto Quiroz vs [Alt] Ignacio Monzon



Il match deve ancora iniziare