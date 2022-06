Matteo Berrettini : “Sicuramente è un obiettivo vincere Wimbledon, so che non sarà facile o che accadrà soltanto perché lo voglio. Però sono una persona che prova a spingersi sempre oltre i propri limiti. Come ho detto ieri, quando mi sono infortunato ho messo tutto me stesso per recuperare al meglio. Mentirei se dicessi che vincere Wimbledon non è il mio grande obiettivo, ma ovviamente non sarà per niente facile”.

Sì, assolutamente. C’è stato un momento, forse una settimana o dieci giorni prima di Stoccarda, che la mia mano mi faceva male. Non la parte dove mi sono infortunato, ma il resto, il polso ad esempio. La mia mano non era forte abbastanza per permettermi di colpire come prima, ero preoccupato che non potesse essere all’altezza della situazione. Però il mio team mi ha dato la fiducia necessaria per continuare ed affrontare il momento. Sono arrivato a Stoccarda e ho giocato appena un set di allenamento contro un ragazzo junior, quindi non avevo molti allenamenti alle spalle. C’è stato un momento che pensavo di giocare soltanto un paio di match se fossi stato fortunato, e poi guarda dove sono adesso. Sono sorpreso da me stesso“.

Io lo penso davvero di poterlo vincee; l’anno scorso in realtà quando ho vinto qui mi hanno detto che i bookmaker mi dicevano che ero il secondo favorito per Wimbledon, e ho detto “com’è possibile?” Quindi ragazzi ci avete pensato prima di me e quindi mi fido di voi in un certo senso. Non so se ci sia troppo clamore o meno. Stavo tornando da un infortunio, quindi non era facile prevederlo, ma ora che ho vinto due tornei di fila e il fatto che l’anno scorso ho giocato la finale mi da essere fiducioso, ma ci sono molti giocatori come Rafa, che non c’era e quest’anno ci sarà, penso che Hubie Hurkacz abbia vinto oggi e l’ho affrontato in semifinale l’anno scorso, quindi gli piace molto l’erba molto; ci sono molti giocatori ma di sicuro mi sento abbastanza fiducioso di potercela fare e non sento che ci sia troppa pressione, assolutamente no”.