Challenger Buenos Aires: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Buenos Aires – Tabellone Principale – terra

(1) Ficovich, Juan Pablo vs Dellien, Murkel

Juarez, Facundo vs Qualifier

Navone, Mariano vs (WC) Aboian, Valerio

Qualifier vs (6) Hardt, Nick

(4) Villanueva, Gonzalo vs Qualifier

Qualifier vs Zhu, Evan

Leite, Wilson vs Qualifier

Burruchaga, Roman Andres vs (7) Jaziri, Malek

(8) Mejia, Nicolas vs Huertas Del Pino Cordova, Arklon

Huertas del Pino, Conner vs Gomez-Herrera, Carlos

Qualifier vs (WC) Otegui, Juan Bautista

Alvarez, Nicolas vs (3) Comesana, Francisco

(5) Quiroz, Roberto vs Heide, Gustavo

(WC) Barrena, Alex vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Descotte, Matias Franco vs Perchicot, Matthieu

Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo vs (2) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

(1) Nakagawa, Naokivs (Alt) Cigarran, Thiago(WC) Pini, Franciscovs (7) Martinez, Mateo Nicolas

(2) Andreozzi, Guido vs (WC) Eli, Nicolas

De La Fuente, Santiago vs (12) Baker, Blu

Alternate vs Loureiro, Joao Victor Couto

Justo, Guido Ivan vs (9) Tenti, Fermin

(4) Carou, Ignacio vs (Alt) Hess, Sean

(WC) Estevarena, Juan Cruz vs (11) Galarza, Juan Ignacio

(5) Panta, Jorge vs Tacchi, Luciano

Rodriguez, Lorenzo Joaquin vs (8) Farjat, Tomas

(6) Gomez, Federico Agustin vs (Alt) Lopez Linquet, Leonardo

(WC) Ratti, Lucio vs (10) Aboian, Leonardo