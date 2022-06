WTA125 a Gaibledon, in finale Errani e Van Uytvanck

Siamo arrivati alla conclusione del “Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo”, torneo femminile internazionale di tennis WTA125, che si sta disputando sui campi in erba naturale del Tennis club Gaiba.

Prima finalista la belga Alison Van Uytvanck, testa di serie numero 1 del seeding e numero 46 al mondo. Dopo un primo set equilibrato e terminato con un tie break finale, la belga ha messo la marcia e concluso con più agilità la seconda frazione di gioco: 7-6 (3) 6-3 il punteggio finale. Alison è sembrata in forma e pronta per i prossimi appuntamenti sull’erba come ha dichiarato: “Ogni giorno che passa prendo sempre più confidenza con il terreno e mi trovo meglio. Ho trovato i ritmi giusti e la giusta aggressività che è l’arma vincente su questo terreno. Sono felice per il mio torneo fin qui e anche domani sarò aggressiva. Mio obiettivo è quello di entrare per la prima volta tra le prime trenta tenniste del mondo”.

Domani in finale ore 15,30 (inizio match) avrà di fronte Sara Errani e tutto il calore del pubblico italiano che anche oggi nella semifinale ha sostenuto la “Sarita” nazionale. Per Sara tutto sommato un match non particolarmente difille conquistato in due set 6-3 6-4. E’ sembrata molto più convinta delle scelte gioco e più a suo agio in campo rispetto alla francese Diane Parry testa di serie numero 6 del tabellone. “Bella partita, – ha detto Sara – ho servito bene, è poi stata premiata la mia versalità che mi ha regalato la mia abitudine al doppio e ai match di paddle. Sono felicissima di essere arrivata in finale qui a casa praticamente dove ho tutto il supporto del tifo italiano e della mia famiglia”. I questi giorni a vedere i match delle italiane anche Tathiana Garbin capitana delle Billie Jean Cup, e Sara di è detta pronta ad indossare di nuovo la maglia della nazionale che in passato le ha regalato tante gioie e successi.

In finale domani nel doppio (inizio alle ore 11,00) approdano le americane Madison Brengle e Claire Liu, alla seconda esperienza insieme dopo quella non troppo brillante (uscite al primo turno n.d.r.) agli Us Open dello scorso anno. Hanno trovato il feeling giusto sull’erba di Gaiba, tanto che promettono di giocare ancora assieme, proprio forse al Major di casa. Oggi le americane hanno dimostrato un tocco e un approccio a rete decisamente più consapevole rispetto alle avversarie, Anastasia Potapova e Yana Sizikova che si sono dovute arrendere dopo due set dallo stesso andamento conclusi 6-3 6-3. Nell’altra semifinale Vitalia Diatchenko e Oksana Kalashnikova si erano imposte a fatica al super tie – break finale 7-6 (7) 1-6 10-8 su Arantxa Rus e Lesley Pattinama Kerkhove.

Gli incontri si possono vedere su Eurosport 2 (disponibile su Sky, Dazn e TimVision) e anche in live streaming su discovery+.

Center Court – ore 11:30

Vitalia Diatchenko / Oksana Kalashnikova vs Madison Brengle / Claire Liu Inizio 10:30

(1) Alison Van Uytvanck vs Sara Errani Non prima 15:30