Challenger Milano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 19 azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Milano – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Coria, Federico vs Krstin, Pedja

Haase, Robin vs (Alt) De Loore, Joris

(Alt) Gulbis, Ernests vs Lenz, Julian

Qualifier vs (7) Darderi, Luciano

(3) Dellien, Hugo vs Qualifier

(WC) Ferrari, Gianmarco vs Janvier, Maxime

Qualifier vs (Alt) Martineau, Matteo

(Alt) Setkic, Aldin vs (5) Shevchenko, Alexander

(8/Alt) Passaro, Francesco vs (Alt) Ionel, Nicholas David

Galarneau, Alexis vs Qualifier

Qualifier vs Brancaccio, Raul

Durasovic, Viktor vs (4) Moroni, Gian Marco

(6) Cecchinato, Marco vs Riedi, Leandro

(WC) Gigante, Matteo vs (WC) Maestrelli, Francesco

Qualifier vs Torres, Juan Bautista

Vatutin, Alexey vs (2) Paire, Benoit

Challenger Milano – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Marozsan, Fabian vs (Alt) Hidalgo, Diego

(WC) Ricca, Giorgio vs (7) Kravchenko, Georgii

(2/Alt) Rodriguez, Cristian vs (Alt) Arnaboldi, Federico

Safwat, Mohamed vs (9) Paz, Juan Pablo

(3) Mochizuki, Shintaro vs (WC) Rottoli, Lorenzo

(WC) Carpi, Filippo vs (8) Peliwo, Filip

(4) Vincent Ruggeri, Samuel vs (Alt) Lomakin, Grigoriy

(Alt) Roncalli, Simone vs (10) Fonio, Giovanni

(5) Paulson, Andrew vs (Alt) Mazza, Manuel

(WC) Mirarchi, William vs (11/Alt) Oradini, Giovanni

(6) Krumich, Martin vs (Alt) Basso, Andrea

(PR) Cervantes, Inigo vs (12) Catarina, Lucas

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Filippo Carpi vs [8] Filip Peliwo

2. [2/Alt] Cristian Rodriguez vs [Alt] Federico Arnaboldi

3. [5] Andrew Paulson vs [Alt] Manuel Mazza

4. [6] Martin Krumich vs [Alt] Andrea Basso

Grandstand – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Shintaro Mochizuki vs [WC] Lorenzo Rottoli

2. [WC] Giorgio Ricca vs [7] Georgii Kravchenko

3. [WC] William Mirarchi vs [11/Alt] Giovanni Oradini

4. [PR] Inigo Cervantes vs [12] Lucas Catarina

Court 13 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Mohamed Safwat vs [9] Juan Pablo Paz

2. [1] Fabian Marozsan vs [Alt] Diego Hidalgo

3. [Alt] Simone Roncalli vs [10] Giovanni Fonio

4. [4] Samuel Vincent Ruggeri vs [Alt] Grigoriy Lomakin