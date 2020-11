Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 16 novembre)

Non ci saranno tennisti italiani nei tabelloni principali dei vari tornei internazionali Juniores in programma da lunedì 16 novembre. Nel weekend, però, due azzurri disputeranno le qualificazioni: il classe 2003 Leonardo Gagliani sarà di scena in Polonia, nel G5 di Pszczyna, mentre Greta Langiu (2003) sarà impegnata in un G4 a Guatemala.

J5 Pszczyna (Polonia – G5 – Cemento indoor)

Q: Leonardo Gagliani

J4 Guatemala (Guatemala – G4 – Cemento outdoor)

Q: Greta Langiu