Lorenzo Musetti: “Ho iniziato a lavorare con uno psicologo privato, quindi ora cerco di prendermi cura di tutti i dettagli” (con video della partita)

Lorenzo Musetti al termine della partita vinta questa sera con Daniel Evans nel torneo di Barcellona ha parlato con i colleghi di Punto de Break.

Due buone vittorie per raggiungere gli ottavi di finale.

“Sono state due grandi partite, due grandi vittorie, ma entrambe molto dure. Oggi con Evans, il tiebreak del secondo set è stato davvero duro, molta intenso fino all’ultimo punto. Penso di aver giocato il mio miglior tennis. Mi sto davvero godendo il mio soggiorno a Barcellona.”

Cosa hai imparato dal 2021?

“Dove sono cresciuto di più è stato sul lato mentale. Ho iniziato a lavorare con uno psicologo privato, quindi ora cerco di prendermi cura di tutti i dettagli, le piccole cose su base giornaliera, soprattutto ciò che accade fuori dal campo, perché questo poi influenza ciò che accade dentro. È un lavoro che richiede tempo, ma penso che stia andando nella giusta direzione.”

Hai 20 anni e sei già sopra i 60, soddisfatto?

“Mi piacerebbe essere più in alto, ma non siamo ancora a metà della stagione. I risultati alla fine dell’anno scorso non erano quelli che volevo, la prima parte è stata incredibile e sono stato in grado di vincere diverse partite, ma nella seconda parte della stagione ho perso diverse volte al primo turno, ho perso fiducia nel mio tennis, non ero a mio agio con la mia situazione. È stato allora che ho cominciato ad essere molto più professionale con quello che succedeva intorno a me, quindi sono felice di essere tornato in sintonia poco a poco.”

La scorsa stagione hai sofferto molto di problemi personali, noti che ora li stai gestendo meglio?

Il tennis è come la vita, un insieme di esperienze. È un processo in cui bisogna controllare le proprie emozioni, trovare i giusti sentimenti e imparare a risolvere i problemi che si presentano. Sembra “facile, ma non lo è sempre. È come quando si impara ad andare in bicicletta, all’inizio è normale cadere, ma con il tempo si impara a pedalare e si fanno progressi. Tutto nella vita è così, nel mio caso ho dovuto imparare a lasciare da parte le questioni private in modo che non mi colpissero dentro, anche se a volte ha avuto il suo peso in campo”.