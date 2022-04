ATP 250 Belgrado: Il Tabellone di Qualificazione. Cobolli e Zeppieri al via

ATP 250 Belgrado – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Lehecka, Jiri vs Serdarusic, Nino

(WC) Djosic, Nikola vs (7) Cobolli, Flavio

(2) Daniel, Taro vs (Alt) Nedovyesov, Aleksandr

(WC) Mensik, Jakub vs (5) Broady, Liam

(3) Gombos, Norbert vs Stebe, Cedrik-Marcel

Purcell, Max vs (8) Safiullin, Roman

(4) Monteiro, Thiago vs Zeppieri, Giulio

Simon, Gilles vs (6) Dzumhur, Damir

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jakub Mensik vs [5] Liam Broady

2. [WC] Nikola Djosic vs [7] Flavio Cobolli

3. [3] Norbert Gombos vs Cedrik-Marcel Stebe

4. Gilles Simon vs [6] Damir Dzumhur

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Taro Daniel vs [Alt] Aleksandr Nedovyesov

2. [1] Jiri Lehecka vs Nino Serdarusic

3. Max Purcell vs [8] Roman Safiullin

4. [4] Thiago Monteiro vs Giulio Zeppieri (non prima ore: 16:30)