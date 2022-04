Torneo Bayer Salsomaggiore under 18. La presentazione del torneo

Dopo la parentesi e il cambiamento di data legato alla pandemia il torneo Bayer juniores di Salsomaggiore è tornato alla sua data tradizionale di fine aprile.

Il nostro artista Gianfranco Asveri per il dodicesimo anno consecutivo firma l’immagine del torneo (una coppa non di gelato, ma di palline pronte ad essere servite) , immagine che sara’ riportata su tutto il materiale del torneo : poster, il programma curato come sempre da Stefano Semeraro una delle piu’ autorevoli firme in campo tennistico e direttore di “Tennis Italiano” per poi arrivare alle tie-shirt che saranno vendute ed il cui ricavato andra’ a favore di Telethon. Confermato l’arredo multi cromatico dei campi che ha dato un grande contributo alla location del torneo come pure l’accattivante sito internet che ha incontrato un notevole gradimento specie tra i giovani .

Torneo : sono arrivati a 38 i giocatori che hanno giocato questo torneo e sono entrati nei primi 10 del mondo. L’ultimo arrivato e’ un inglese Cameron Norrie qui finalista in doppio nel 2012. Gli iscritti al torneo sono 847 in rappresentanza di 66 nazioni (416 ragazzi e 431 ragazze).

Va sempre ricordato che giocheranno soltanto 32 ragazzi e 32 ragazze nel tabellone principale (rigorosamente in ordine di classifica internazionale) e siamo ritornati a tabelloni da 32 nelle quali di conseguenza sabato 23 e domenica 24 si giochera’ anche al Cabriolo . Nella presentazione odierna gli organizzatori Luigi Cenci e Tino Aliani hanno espresso la loro soddisfazione per il livello tecnico del torneo ricordando che alcuni giocatori della passata edizione hanno scalato le classifiche mondiali juniores come lo svizzero Kilian Feldbausch attualmente n°9 del mondo e il belga Giles Arnaud Bailly ,finalista qui lo scorso anno e ora n°18 del ranking juniores mondiale. Per quanto riguarda questa edizione tra i ragazzi sono attesi con curiosità Jaden Weekes canadese 16 anni qui accompagnato da Hugo Di Feo che nel 2012 disputò qui la finale del doppio assieme a Cameron Norrie , poi due ragazzi americani Leanid Boika e Aidan Kim , il serbo Aleska Pisaric di 16 anni finalista a Benicarlo (Spagna) gr.2 oltre a tutti i nostri migliori. Gli organizzatori hanno assegnato una wild card a Federico Cina’ 15 anni (il cui papa’Francesco e’ stato finalista qui nel 1993). Tra le ragazze da osservare con attenzione Madeleine Jessup cinese16 anni finalista a Salinas (Ecu) Gr.1, la vincitrice della scorsa edizione Melissa Ercan e per concludere la bulgara Yoana Konstantinova 14 anni finalista a Benicarlo. Una delle wikd card è stata assegnata alla 15 enne spezzina Aurora Nosei. Il Torneo sara’ seguito da Supertennis dal primo all’ultimo giorno in differita per raccontare risultati, commenti e curiosita’.

Questa la programmazione di massima :

Sabato 23 aprile h. 9.00 Inizio torneo qualificazioni

Lunedi’ 25 aprile h. 9.00 Inizio tabellone principale

Venerdi’ 29 aprile I F.lli Spigaroli consegneranno il “David di culatello” giunto alla

Sabato 30 aprile h.10.00 Torneo giallo VIP ad inviti.

h.14.00 Semifinali maschili e femminili

h.16.00 Esibizione wheelchair

Domenica 1 maggio Finali maschili e femminili