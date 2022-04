ATP 500 Barcellona: Il Tabellone di Qualificazione. Quattro azzurri presenti

ATP 500 Barcellona – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Dellien, Hugo vs (WC) Rincon, Daniel

Moroni, Gian Marco vs (9) Herbert, Pierre-Hugues

(2) Taberner, Carlos vs Janvier, Maxime

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (11) Grenier, Hugo

(3) Popyrin, Alexei vs Pellegrino, Andrea

Brancaccio, Raul vs (10) Gerasimov, Egor

(4) Gojowczyk, Peter vs (WC) Alcala Gurri, Max

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs (7) Kohlschreiber, Philipp

(5) Mager, Gianluca vs Sousa, Pedro

(WC) Gimeno Valero, Carlos vs (8) Ymer, Elias

(6) Zapata Miralles, Bernabe vs (Alt) Gautier, Alexis

Sachko, Vitaliy vs (12) Guinard, Manuel

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Hugo Dellien vs [WC] Daniel Rincon

2. [WC] Nicolas Alvarez Varona vs [7] Philipp Kohlschreiber

3. [2] Carlos Taberner vs Maxime Janvier

4. [6] Bernabe Zapata Miralles vs [Alt] Alexis Gautier

Pista Jan Kodes – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Carlos Gimeno Valero vs [8] Elias Ymer

2. [4] Peter Gojowczyk vs [WC] Max Alcala Gurri

3. [3] Alexei Popyrin vs Andrea Pellegrino

4. Raul Brancaccio vs [10] Egor Gerasimov

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gian Marco Moroni vs [9] Pierre-Hugues Herbert

2. [5] Gianluca Mager vs Pedro Sousa

3. Nikolas Sanchez Izquierdo vs [11] Hugo Grenier

4. Vitaliy Sachko vs [12] Manuel Guinard