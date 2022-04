Da Monte Carlo: Parlano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti (Video)

Lorenzo Musetti : “Per ora è la migliore performance dell’anno. Quest’anno è cominciato un po’ so and so come si dice in inglese (così così), è stato un po’ altalenante, mi manca ancora un po’ di costanza, devo confermarla giorno per giorno, però sto cercando di riuscire ad essere più maturo in campo. Sicuramente ciò che è successo a Marrakech mi ha fatto capire tante cose, cerco di migliorare sotto questo punto di vista. Il livello di gioco credo di averlo. ono molto contento di essere al terzo turno e oggi è stata quasi una partita perfetta.

Sembra di essere in Italia: è bello giocare così di fronte a questo pubblico. Sono davvero molto felice .Il rovescio lungolinea è stata la chiave. Sono rimasto calmo e paziente e questa è stata la cosa più importante. Domani con Schwartzman sarà un’altra battaglia.

È ovvio che è emozionante giocare con il pubblico a favore. Questa vittoria certamente la condividi con il pubblico, la giochi insieme al pubblico. Sono davvero tanto felice che ci siano tanti appassionati, che vengono a vedere il tennis, tanti bambini che mi dicono che sono il loro giocatore preferito. Mi fanno capire perché io giochi a tennis, la missione di noi tennisti è far appassionare le persone, farle divertire. Credo che oggi io abbia fatto divertire certamente tanti italiani“.

Quella con Diego è stata la mia prima vittoria contro un top 10, lo conosco bene. L’altra volta la superficie era diversa, ora sarà sulla terra. È la sua superficie ma è anche la mia. Oggi sicuramente ho fatto vedere un buon tennis, sotto tanti punti di vista, cercherò di essere molto paziente come oggi, con l’atteggiamento giusto. Non dovrò mollare neanche un punto perché con lui sarà certamente una battaglia. Sono contento di essere al terzo turno e non vedo l’ora che sia domani per giocare questo match”.

Jannik Sinner : “Contro Emil sono sempre partite toste, giochiamo in modo simile. Grazie al pubblico, che mi ha spinto nei momenti di difficoltà. Non sono soddisfatto del mio gioco, ci sono molti margini di miglioramento, ma la stagione sulla terra rossa è appena iniziata. Domani sarò comunque un match duro e spero di poter fare meglio di oggi”.