Masters 1000 Monte Carlo: Sonego stoppato da Djere

Laslo Diere si conferma “indigesto” per i colori azzurri. Il serbo ha sconfitto infatti Lorenzo Sonego con un doppio 6-4 nel secondo turno del Masters 1000 di Monte Carlo. Un match non ben giocato dal torinese, con un inizio molto difficile e tanti errori.

Sonego si era salvato nel primo turno, ma aveva mostrato una condizione non al meglio. La conferma del periodo difficile è venuta oggi, con il pessimo inizio nel primo set. Lorenzo cede immediatamente il servizio alla prima palla break, mentre Djere macina il suo tennis in sicurezza. Perde ancora il servizio al terzo game, per uno 0-4 davvero pesante. Finalmente entra in moto l’azzurro, col servizio e col diritt,o strappa un game a Djere (colpevole di due doppi falli nel gioco), riportandosi sotto 3-5. Chiude poi 6-4 Laslo.

Più lottato ed equilibrato il secondo set, con Sonego che sale al servizio e cerca anche l’incitamento del pubblico. Complicato il settimo game, dove Lorenzo concede una palla break con un doppio fallo, ma si salva con un bel diritto a tutta lungo linea. Purtroppo un pessimo nono game gli è fatale. Cede a 15 e manda a servire per il match Djere, che soffre la tensione (doppio fallo) e annulla due palle break che potevano riaprire la partita. È l’ultimo sussulto, Djere chiude 6-4 e accede agli ottavi di finale.

Un peccato per il piemontese, che deve ritrovare più efficacia e continuità nel suo gioco.

[16] Lorenzo Sonego vs Laslo Djere



ATP Monte Carlo Lorenzo Sonego [16] Lorenzo Sonego [16] 4 4 Laslo Djere Laslo Djere 6 6 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Djere 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Djere 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3 ACES 11 DOUBLE FAULTS 445/64 (70%)FIRST SERVE 33/56 (59%)28/45 (62%) 1ST SERVE POINTS WON 27/33 (82%)9/19 (47%) 2ND SERVE POINTS WON 14/23 (61%)3/6 (50%) BREAK POINTS SAVED 5/6 (83%)10 SERVICE GAMES PLAYED 106/33 (18%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/45 (38%)9/23 (39%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/19 (53%)1/6 (17%) BREAK POINTS CONVERTED 3/6 (50%)10 RETURN GAMES PLAYED 1015 WINNERS 3020 UNFORCED ERRORS 1537/64 (58%) SERVICE POINTS WON 41/56 (73%)15/56 (27%) RETURN POINTS WON 27/64 (42%)52/120 (43%) TOTAL POINTS WON 68/120 (57%)216 km/h MAX SPEED 203 km/h192 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 178 km/h154 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 147 km/h