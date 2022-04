Da Monte Carlo: Parlano Jannik Sinner e Fabio Fognini. Sinner “Non dovete preoccuparvi, non ho infortuni” (con il video delle partite)

Jannik Sinner : “Non dovete preoccuparvi, non ho infortuni. Qui mi sembra di stare bene. Per il calendario ognuno può parlare per sé e prepararsi come vuole, se non basta il tempo ci si può prendere una settimana in più e prolungare gli allenamenti.

Coric lo conosco perché si è allenato nell’Accademia e quando c’era un torneo succedeva che giocassimo insieme. In che cosa consiste il mio lavoro adesso con Vagnozzi? Non mi va troppo di entrare nei dettagli, stiamo facendo un insieme di cose, credo stiamo lavorando abbastanza bene e forse anche meglio. Stiamo lavorando un po’ su tutto“.

Fabio Fognini : “Il primo match è sempre difficile e comunque oggi è stata una partita strana, non sono riuscito a giocare come avrei voluto. L’avversario non lo conoscevo molto anche se sapevo che può giocare bene sul duro ma lo ha fatto anche sulla terra. Ma io, se sto bene, posso essere un cane rognoso per tutti.

Se ci sono delle regole, ovviamente bisogna rispettarle, ma io non sono molto d’accordo con il calendario perché non abbiamo tempo sufficiente per recuperare, perché finiamo troppo tardi e ricominciamo troppo presto. Infatti, nei grandi eventi alla fine vincono sempre gli stessi e i giovani non ce la fanno ancora a trovare il loro spazio. Vuol dire che forse bisognerebbe modificare qualcosa“.