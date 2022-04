Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Martedì 12 Aprile 2022

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Evans vs [LL] Benjamin Bonzi

2. Lorenzo Musetti vs Benoit Paire

3. [1] Novak Djokovic vs Alejandro Davidovich Fokina

4. Fabio Fognini vs [3] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 15:00)

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Lorenzo Sonego vs Ilya Ivashka

2. [10] Taylor Fritz vs [WC] Lucas Catarina

3. [Q] Holger Rune vs Aslan Karatsev

4. Dusan Lajovic vs Grigor Dimitrov

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Martinez vs Ugo Humbert

2. [WC] Marcelo Melo / Alexander Zverev vs [4] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut

3. [WC] David Goffin vs [Q] Jiri Lehecka

4. [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys vs Daniel Evans / Diego Schwartzman

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Emil Ruusuvuori vs Cristian Garin

2. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs Nikoloz Basilashvili / Alexander Bublik

3. Marin Cilic / Ivan Dodig vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

Court 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [LL] Maxime Cressy vs Laslo Djere

2. [8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Tomislav Brkic / Nikola Cacic