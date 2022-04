Mazza e Cherubini i vincitori dell’Open prequali Ibi 2022 al Match Ball Firenze

Si conclude al Match Ball Firenze il torneo Open di pre qualificazione Bnl d’Italia valido come 44° Campionato Toscano Assoluto. Al termine di due settimane di tennis con al via 600 partecipanti e al termine più di 540 incontri giocati sono la giocatrice di casa Diletta Cherubini (Match Ball Firenze) e Manuel Mazza (Ct Viserba) a conquistare l’Open di prequalificazione Bnl d’Italia.

Nel doppio femminile le toscane Beatrice Stagno ed Emma Martellenghi (Park Calenzano) superano nel derby Emma Belluomini e Anastasia Bertacchi (Tc Italia) 62 63 e conquistano il pass per giocare il doppio pre quali a Roma. Nel maschile c’è il ritiro di Daniele Bracciali per un problema alla gamba dopo la semifinale vinta con la coppia Virgili e così conquistano il torneo il duo composto da Manuel Mazza e Andrea Picchione che così accedono al torneo al Foro Italico senza giocare. Finale femminile a senso unico con la vittoria di Diletta Cherubini su Viola Turini per 62 60. L’atleta di casa ha prevalso sulla giocatrice versiliana che gioca al Tc Prato grazie a una spinta nei colpi a rimbalzo. Comunque entrambe le toscane guadagnano l’accesso al tabellone di Roma “Sono contenta per la vittoria e per aver conquistato la possibilità di giocare a Roma – dice Cherubini – vincere sui campi di casa è stato davvero bello e divertente. Grazie a tutti coloro che sono venuti a tifare” Nel maschile Manuel Mazza supera 62 62 Daniele Capecchi (Match ball Firenze) che è campione toscano ed entrambi vanno a Roma “Non stavo bene perchè ho avuto il covid fino a martedi – dice l’atleta di casa – non so come sono riuscito a conquistare questo pass. Sono felicissimo” “Vincere fa morale e dopo due gare davvero difficili con Picchione e Pieri – spiega il vincitore – stavo bene e sono riuscito a spingere e il sogno di quando ero bambino si è avverato”.

“Grazie al Match Ball Firenze che come al solito è riuscito a dare valore e prestigio a questa manifestazione – dice il presidente della Federtennis Toscana Luigi Brunetti – che dava sei pass davvero importanti” “Il circolo di Bagno a Ripoli è un punto di riferimento del tennis – spiega l’assessore allo sprot del Comune di Bagno a Ripoli Enrico Minelli – e ancora una volta lo ha dimostrato” “Siamo contenti è stato un bel torneo – spiega Leonardo Casamonti vice presidente del Match Ball Firenze – e un grazie ai nostri soci ”