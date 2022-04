Cherubini – Turini e Capecchi – Mazza le finali all’Open Pre Ibi del Match Ball Firenze

I due portacolori del Match Ball Firenze, e primi favoriti nei rispettivi tabelloni del torneo Open di pre qualificazione Bnl d’Italia valido come 44° Campionato Toscano Assoluto, conquistano entrambi la finale.

Daniele Capecchi supera per ritiro Gregorio Lulli 2.2 Libertas Sport Livorno che dopo la vittoria su Leonardo Rossi (Tc Pistoia) deve ritirarsi per un problema al tendine d’acchille. Nella parte bassa del seeding Manuel Mazza dopo aver superato il vincitore della passata edizione Picchione ha la meglio anche sul giocatore del Tc Bisenzio samuele Pieri per 64 62.

Nel tabellone femminile la numero uno Diletta Cherubini (2.1 del Match Ball Firenze) supera Claudia Giovine (4) 64 76 mentre Viola Turini (2) ha la meglio su Sofia Rocchetti (3) per 64 75.

Nel doppio maschile sarà una finale stellare con i primi favoriti il duo Manuel Mazza e Andrea Picchione e la coppia composta da Daniele Bracciali e Luca Vanni che ha superato in semifinale il duo Virgili Adelchi e Augusto. Nel femminile finale tra le toscane Beatrice Stagno ed Emma Martellenghi contro Emma Belluomini ed Anastasia Bertacchi