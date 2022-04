Semifinali al Match ball Firenze: dalle 10 di domani in campo per conquistare Roma

I due portacolori del Match Ball Firenze, e primi favoriti nei rispettivi tabelloni del torneo Open di pre qualificazione Bnl d’Italia valido come 44° Campionato Toscano Assoluto, conquistano entrambi la semifinale. Daniele Capecchi supera 61 61 Michele Ribecai ed ora in semifinale avrà di fronte Gregorio Lulli 2.2 Libertas Sport Livorno che ha avuto la meglio per 75 60 su Leonardo Rossi (Tc Pistoia). Nella parte bassa del seeding il secondo favorito e vincitore dell’edizione 2021 Andrea Picchione ( Ct L’Aquila) è stato superato da Manuel Mazza in un match davvero di alto livello chiuso 57 64 62 ed ora sfiderà il giocatore del Tc Bisenzio samuele Pieri che ha superato Noah Perfetti 2.4 per 63 64.

Nel tabellone femminile sono giunte alle semifinali tutte e quattro le testa di serie designate dal giudice arbitro Adriano Spataffi. La numero uno Diletta Cherubini (2.1 del Match Ball Firenze) supera agilmente Sara Gambogi 61 61 ed ora per accedere alle prequalifiche dovrà superare Claudia Giovine (4) brava a non dare ritmo a Linda Salvi. Nell’altra semifinale vedremo di fronte Viola Turini (2) che ha superato Maddalena Giordano per 64 62 ed ora l’atleta versiliese e che gioca per il Tc Prato affronterà per un posto a Roma Sofia Rocchetti (3) che è riuscita a spuntarla su Matilde Gori dopo 2 ore 16′ di gara per 46 75 63

Nel doppio maschile in semifinale i primi favoriti il duo Manuel Mazza e Andrea Picchione e la coppia numero due composta da Daniele Bracciali e Luca Vanni e con merito raggiungono le semifinali anche il duo Virgili Adelchi e Augusto. Nel femminile le prime semifinaliste sono le toscane Beatrice Stagno ed Emma Martellenghi e si confermano coppia da battere Viola Turini insieme a Linda Salvi

Il direttore del torneo è Fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare è Adriano Spataffi assistito da Paolo Lapini, Roberto Falteri e Daniele Turco

Risultati quarti di finale:

Femminili: 1) Cherubini b Gambogi 61 61 4)Giovine b Salvi 60 64 / 3)Rocchetti b Gori 46 75 63 2) Turini b Giordano 64 62

Maschili: 1) Capecchi b Ribecai 61 61 Lulli b Rossi 75 60 / Pieri – Perfetti 63 64 Mazza b 2) Picchione 57 64 62

Semifinali (sabato con inizio ore 10)

femminili: Cherubini – Giovine / Rocchetti – Turini

Maschili: Capecchi – Lulli / Pieri – Perfetti