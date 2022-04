ATP 250 Marrakech: Djere supera Musetti in due set, brutta prestazione per Lorenzo

La corsa di Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Marrakech si ferma nei quarti di finale di fronte all’ostacolo Djere. Il serbo supera il toscano con il punteggio di 6-3 6-2, score che ben fotografa l’andamento della partita, dominata da Laslo con un tennis solido, senza fronzoli ma consistente. Davvero modesta invece la prestazione dell’azzurro: male al servizio, troppi alti e bassi in spinta e tanti errori, anche con i colpi più sicuri, come il rovescio lungo linea. Perso il primo set, Musetti era andato avanti di break nel secondo, ma si è disunito mentalmente ed ha ceduto sei giochi di fila. Laslo si porta così avanti 4-1 negli head to head contro Lorenzo, che aveva vinto l’ultimo loro confronto diretto al 1000 di Bercy dello scorso anno.

Musetti spreca una grande chance nel terzo game del primo set: avanti 0-40, non trasforma nessuna delle tre palle break ottenute, Djere vince 5 punti di fila e si salva. Musetti gioca in sicurezza i propri turni di servizio all’avviio, ma l’equilibrio si spezza nel sesto game. L’azzurro crolla 15-40, con un Ace annulla la prima palla break, ma commette un doppio fallo sulla seconda, cedendo il gioco all’avversario, che nonostante i due doppi falli nel gioco successivo consolida il vantaggio per il 5-2. Musetti resta aggrappato al match, si butta avanti con coraggio a rete, ma il serbo chiude 6-3 con un gran cambio di ritmo col rovescio.

Nel secondo set Lorenzo ottiene una palla break nel secondo game sul 30-40, qualche errore di troppo del serbo (incluso un doppio fallo), che sparacchia lungo col diritto e cede per la prima volta un gioco di servizio, per il 2-0 Musetti. L’azzurro gioca però un pessimo terzo game, iniziato col doppio fallo e poi errori non forzati che lo condannano allo 0-40. Si salva l’azzurro in qualche modo, ma subisce il contro break alla quarta chance (lungo un lob). Va di nuovo in grave difficoltà Musetti nel quinto game: troppi errori (altro doppio fallo), nemmeno il suo rovescio lo sostiene, per il 15-40. Cede per la seconda volta il turno di servizio con l’ennesimo errore di rovescio. Da 0-2, Djere si ritrova 3-2 e servizio, gioca solido consolidando il vantaggio sul 4-2, mentre l’azzurro si lamenta per le condizioni del campo e continua a commettere troppi errori e non mettere il servizio in campo. Perde il game di servizio per la terza volta di fila alla quarta palla break con un rovescio largo. Chiude 6-2 al primo Match Point con un servizio vincente. Una giornata da dimenticare per Musetti.

Lorenzo Musetti vs [8] Laslo Djere (non prima ore: 18:00)



ATP Marrakech Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 3 2 Laslo Djere [8] Laslo Djere [8] 6 6 Vincitore: Djere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-0 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 2-3 → 2-4 L. Djere 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3 ACES 15 DOUBLE FAULTS 430/54 (56%) FIRST SERVE 28/52 (54%)18/30 (60%) 1ST SERVE POINTS WON 22/28 (79%)11/24 (46%) 2ND SERVE POINTS WON 14/24 (58%)8/12 (67%) BREAK POINTS SAVED 3/4 (75%)8 SERVICE GAMES PLAYED 96/28 (21%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 12/30 (40%)10/24 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/24 (54%)1/4 (25%) BREAK POINTS CONVERTED 4/12 (33%)9 RETURN GAMES PLAYED 829/54 (54%) SERVICE POINTS WON 36/52 (69%)16/52 (31%) RETURN POINTS WON 25/54 (46%)45/106 (42%) TOTAL POINTS WON 61/106 (58%)