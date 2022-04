Tennis Open BNL: Il torneo è arrivato alle semifinali

Si avvia verso la conclusione il Torneo Open BNL Maschile presso il Centro Sportivo 2000 di Padova, manifestazione con montepremi totale di € 10.000 nel singolare open, € 3.000 nel doppio open, € 880 nella conclusione del terza categoria e € 550 nel Master di 1uarta categoria.

Un evento importante per il settore tennistico veneto, che ha visto partecipare ben 220 atleti nel tabellone di singolare e 23 coppie nel doppio.

Oggi le semifinali decreteranno non solo i finalisti, ma anche i qualificati al prestigioso torneo di Pre-Qualificazione a Roma che assegnerà le Wild Card per accedere ai tabelloni di quali e Main Draw del Master 1000 “Internazionali D’Italia”. Sono difatti due i posti assegnati dal torneo Open BNL Maschile in svolgimento presso il Centro Sportivo 2000 dal 19 di marzo, tappa Veneta del circuito Federale a Master finale che tanti atleti di classifica internazionale stanno svolgendo in giro per l’Italia per conquistare un posto nel tabellone a Roma.

Nella parte alta del tabellone, avanza la prima testa di serie Marco Speronello (2.1), che supera il 2.4 Marco De Rosa per 6/4 7/5, che affronterà l’ostico 2.2 veronese Pietro Romeo Scomparin, ieri protagonista del match di giornata dove ha eliminato Giovanni Oradini (547 ATP e uno dei favoriti del torneo) al termine di una vera e propria battaglia (6/4 2/6 7/5). Nella parte bassa del tabellone, avanza il giocatore della Galimberti Tennis Academy Federico Bertuccioli (2.3), quest’anno giocatore della serie B del C.S. Plebiscito, che supera Francesco Salviato (2.4) per 6/3 6/4 e che sfiderà il 2.2 Filippo Speziali, giustiziere della testa di serie n.2 e portacolori del circolo di casa Alessandro Ragazzi (2.1, 6/1 7/5).

Alessandro Ragazzi e Federico Bertuccioli, si giocheranno però la qualificazione al torneo di pre-quali a Roma anche nella specialità del doppio, in finale contro Filippo Speziali e Ottaviano Martini (2.4): nel tabellone di doppio, a differenza del singolare dove si qualificheranno sia finalista che vincitore, si qualifica solo la coppia vincitrice.

Oggi dalle ore 15.00 in campo le semifinali dell’Open, mentre alle ore 17.00 si svolgeranno le chiusure dei tabelloni del Master 4^ categoria, con in finale i 4.1 Matteo Pasqual e Stefano Tonegato, e di 3^ categoria, con la sfida tra i giovanissimi 3.1 Mattias Pisanu e Andrea Pavia, portacolori della serie B del C.S. Plebiscito Padova.

Alle ore 18.30 in campo la finale del doppio.

Venerdì 8 aprile alle ore 19.00 la finalissima del singolare maschile open.

Partite aperte al pubblico e gratuite, obbligatorio super green pass.