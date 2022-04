Notizie dal Mondo: Nick Krygios dopo 3 anni ritorna a vincere sulla terra. Garin dopo 3 mesi torna alla vittoria. Zverev e le 100 settimane in top 4. Leonid Stanislavski ritorna alla vita

Roma 2019 è stato l’ultimo torneo in cui Nick Kyrgios ha vinto una partita sulla terra battuta. L’arrivo della pandemia e le complicazioni del calendario hanno messo a dura prova la ben nota avversione del nativo di Canberra per la terra battuta, una superficie che ha aspramente criticato nel corso della sua carriera per il tipo di tennis che vi si gioca. Infatti, Kyrgios giocherà solo un torneo in questa stagione sul manto rosso cioè l’ATP di Houston, dove ha debuttato ieri con una vittoria. Non è stato facile, il che aggiunge qualche merito (conosciamo già Nick): ha sconfitto il locale Mackenzie McDonald dopo aver perso il primo set (4-6, 6-3, 6-4) e lasciando alcuni dei colpi “made in Kyrgios” che di solito vediamo nei video promozionali, compreso uno spettacolare tweener. Il suo prossimo avversario sarà Tommy Paul, che sotto di un set e un break di svantaggio ha sconfitto Peter Gojowczyk (6-7(4), 7-6(5), 3-2 e ritiro).

Kyrgios ha poi parlato al sito ufficiale ATP e ha rilasciato una dichiarazione: “È chiaro che la terra battuta non è la mia superficie preferita, ma ho servito molto bene, ho iniziato ad essere molto più aggressivo e sono riuscito a trovare buoni spunti!.

E nonostante sia un chiaro critico della superficie, l’australiano ha rivelato che si sente in grande condizione. “Penso che il mio gioco si adatti molto bene alla terra battuta. C’è una grande atmosfera là fuori, i tifosi vengono davvero coinvolti, quindi sono davvero desideroso di continuare a spingere in avanti per tutto il torneo”.

Alexander Zverev ha ottenuto un enorme successo in un tempo molto breve, con un record invidiabile all’età di 24 anni. Il tedesco però non è ancora stato in grado di vincere l’ambito titolo del Grand Slam, ma non ha nemmeno potuto assaporare la dolcezza di essere secondo nella classifica ATP. Così, le 100 settimane che ha già trascorso nella top-4 sono state divise tra la terza e la quarta posizione.

ha avuto una notte molto speciale al torneo di Houston. Per molti potrebbe essere un evento minore, un ATP 250 con pochi riflettori, ma per il cileno potrebbe essere una spinta molto importante per la sua carriera.

Non vinceva un incontro dagli Australian Open, e la sua vittoria al debutto su Jack Sock è una vittoria che fa morale. Questo è quello che ha detto nelle parole raccolte da Seventh Game: “Onestamente, ho avuto un paio di mesi in cui non mi sono sentivo bene giocando a tennis. È molto bello vincere di nuovo, perché anche fuori dal campo ho avuto i miei problemi. Houston è un buon posto per me, cercherò di andare avanti nel torneo”.

¡EJEMPLO DE VIDA! A sus 98 años, Leonid Stanislawski tuvo que huir de la guerra en Ucrania para refugiarse en Polonia 🎾Como apasionado del tenis, Stanislawski cumplió uno de sus grandes sueños al jugar con Agnieszka Radwanskahttps://t.co/UPANsLHdXIpic.twitter.com/c25GeEAeYa — Teledeporte (@teledeporte) April 5, 2022

Diverso tempo fa, un uomo di 98 anni chiamatoè diventato famoso per diverse ragioni. La più importante di tutte, la sua età: era il più anziano giocatore attivo (nel circuito senior) del mondo, e come tale ha potuto realizzare uno dei suoi sogni, giocando accanto a Rafa Nadal nell’Accademia dello spagnolo. Negli ultimi mesi, tuttavia, il suo nome è tornato alla ribalta per qualcosa di completamente diverso: era rintanato nella sua casa di Kharkiv, resistendo ai bombardamenti russi nel contesto dell’invasione dell’Ucraina. Ebbene, nelle ultime settimane, Leonid ha potuto lasciare il suo paese natale e nelle ultime ore ha potuto realizzare un altro sogno. È tornato a giocare con una giocatrice professionista, in questo caso la polacca, godendosi il suo sport preferito sano e salvo. Immagini che ci toccano il cuore e che celebriamo.