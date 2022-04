I big in campo al torneo Open pre qualificazioni Bnl d’Italia valido come 44° edizione dei Campionati Toscani Assoluti

Arriva il sole al Match Ball Firenze ed entrano in campo i big del torneo Open di pre qualificazione Bnl d’Italia valido come 44° Campionato Toscano Assoluto. Da seguire anche il torneo di doppio che darà un pass alle coppie vincitrici sia al maschile che al femminile per il Foro Italico. Le finali della kermesse nazionale, ingresso libero, sono previste nella giornata di domenica 10 aprile al circolo di Bagno a Ripoli.

Il favorito nel maschile è il portacolori del circolo di Bagno a Ripoli Daniele Capecchi che è nella parte alta del tabellone e in caso di vittoria incontrerà presumibilmente negli ottavi Federico Marchetti 2.3. Riccardo Mascarini (8) 2.2 Canottieri Ticino Pavia nel suo teorico ottavo incrocia Daniele Minighini 2.2, Michele Vianello (4) 2.2 Ct Zavaglia avrebbe Leonardo Rossi 2.3 mentre Gregorio Lulli 2.2 Libertas Sport Livorno deve chiedere strada a Francesco Liucci 2.3. Nella parte bassa del seeding il secondo favorito è il vincitore dell’edizione 2021 Andrea Picchione ( Ct L’Aquila) ma l’atleta allenato da Giorgio Galimberti dovrà stare attento ad Augusto Virgili 2.3 nipote di Pecos Bill prima e poi da chi esce vincitore tra Manuel Mazza (7) 2.2 Tennis Viserba e Gabriele Volpi 2.3. Da tenere d’occhio il toscano Walter Trusendi (3) 2.2 Tc Italia che sulla sua strada dovrebbe trovare Alessandro Spadola 2.3 prima e il vincente tra Alessandro Ceppellini (6)2.2 Park Tennis Genova e Samuele Pieri 2.3 Tc Bisenzio, successivamente. “I campionati toscani, adesso Open di prequalificazioni, sono molto sentiti nella nostra regione e soprattutto danno una grande chance ai giocatori per conquistare un posto al Foro Italico – spiega Trusendi – cercherò di essere al massimo per arrivare a questa qualificazione. Per me sarebbe una grande soddisfazione”

Nel tabellone femminile la testa di serie numero uno è la giocatrice di casa Diletta Cherubini (2.1 del Match Ball Firenze) che dalla sua parte trova prima l’under 16 Anastasia Bertacchi (8) del Tc Italia e poi chi esce dal probabile quarto di finale tra Claudia Giovine 2.2 cugina di Flavia Pennetta (Tc Italia) e Linda Salvi (Tc Sinalunga). Nella parte bassa la seconda favorita è la campionessa italiana under 16 del 2021 Viola Turini (Tc Prato) che sulla sua strada dovrebbe trovare prima Giada Rossi (7, Tc Pistoia) e poi la terza testa di serie Sofia Rocchetti (Tolentino) poichè Matilde Mariani (6) Ct Giotto Arezzo ha dovuto dare forfait per un infortunio. “A Firenze ho sempre giocato bene lo scorso anno sono riuscita a conquistare lo scudetto di categoria ed ora punto a qualificarmi per l’appuntamento che tutti sognano – dice Turini – giocare al Foro Italico. Metterò tutta me stessa per arrivare a Roma”.

Da segnalare anche i due tornei di doppio con la manifestazione maschile che qualificherà una coppia e le prime quattro sono senz’altro di altissimo livello con primi favoriti il duo Manuel Mazza e Andrea Picchione ma la coppia numero due composta da Daniele Bracciali e Luca Vanni si candida senz’altro al pass. Occhio anche a Gobbi-Mascarini e all’altro duo toscano che vede Capecchi insieme a Fanucci. Nel femminile Viola Turini insieme a Linda Salvi sono le favorite su Diletta Cherubini e Matilde Gori.

Il direttore del torneo è fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare è Adriano Spataffi assistito da Paolo Lapini, Roberto Falteri e Daniele Turco