Torna il tennis a Verona. Dal 10 al 17 luglio al Circolo Tennis Scaligero si svolgerà una tappa del Challenger Tour Atp.

Dal 10 al 17 luglio 2022 si svolgeranno gli Internazionali di Tennis di Verona, gara inserita nel Challenger-80 Tour ATP che richiamerà giocatori professionisti dal 100 al 300 del ranking mondiale.

Gli Internazionali di Tennis si svolgeranno col patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione del Circolo Tennis Scaligero di Viale Cristoforo Colombo, che ospiterà sui suoi campi la manifestazione.

“Dopo il successo dello scorso anno – ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina – con l’edizione 2022 si decreta la validità e la forza di un progetto sportivo importante, che torna sui campi da tennis veronesi con la proposta di una nuova sfida tennistica ancora più attesa da appassionati e non. La città di Verona è in grande fermento organizzativo, pronta a proporre tanti e diversificati appuntamenti culturali e sportivi. Il grande tennis internazionale è un’importantissima occasione per una città che ha lo sport nel suo Dna e che accoglie con entusiasmo questi imperdibili appuntamenti”.

“Con questo torneo – ha proseguito l’assessore allo sport, Filippo Rando – Verona si riappropria del grande tennis internazionale, con un evento che si prefigura ancora più avvincente dello scorso anno. Un sentito ringraziamento agli organizzatori, che hanno creduto e continuano a credere in questo appuntamento. Il loro entusiasmo ha dato vita a qualcosa di davvero unico, in un momento economico e sociale non facile. Questa manifestazione mette Verona al centro nel mondo del tennis”.

A dirigere il torneo il tennista croato, veronese d’adozione, Viktor Galovic (best ranking ATP nr 172), vincitore della Coppa Davis 2018 nella squadra nazionale della Croazia.

Viktor Galovic: «Il Challenger-80 è un torneo importante che seleziona giovani talenti intenzionati a conquistarsi le posizioni più alte del ranking mondiale. Forte è l’interesse che registriamo per la nostra città che merita di restare stabilmente nel calendario ATP».

A dar seguito alle parole di Galovic, il vincitore della passata edizione Holger Rune che ha voluto mandare un messaggio di buon auspicio: «Spero vada tutto bene a Verona. È stato un bellissimo torneo e mi sono divertito molto, fans/tifosi fantastici. Vi auguro un super/meraviglioso torneo quest’anno. I miei migliori auguri a tutti».

Per Carlo Piccoli, della VK Events, società titolare dei diritti ed organizzatrice del torneo: «Dopo il successo del 2021, ci attendiamo un grande riscontro da parte del pubblico di Verona e provincia. È un vanto e un’occasione di grande sport poter realizzare un evento di questa portata. Tutti gli appassionati e curiosi potranno assistere dal vivo al torneo con i campioni del tennis professionistico, in un momento che vede, dopo tanto tempo, moltissimi giocatori italiani comparire nelle prime posizioni del ranking mondiale, alimentando la passione di centinaia di ragazze e ragazzi nel nostro Paese per questo magnifico sport. Ringrazio il Comune per il sostegno e il Circolo Tennis Scaligero per la preziosa collaborazione».

Andrea Bonomini, presidente del Circolo Tennis Scaligero ha commentato: “Il direttivo del Circolo tennis Scaligero è orgoglioso e soddisfatto che VK Event, di Carlo e Viktor, abbia scelto noi per ospitare un evento internazionale di così ampia portata. Sarà un’occasione per far riscoprire lo sport del tennis ai veronesi e a tutti coloro che vi parteciperanno. Durante la settimana saranno organizzati eventi propedeutici al tennis, dedicati ai più giovani. È stata riconosciuta la capacità ricettiva dello Scaligero, la sua dimensione, il verde, la piscina e tutti gli spazi a contorno, l’ampio parcheggio nonché la serietà e capacità di un direttivo che fin da subito si è messo a lavorare con la VK Event per la totale riuscita del torneo ATP Challenger».

Gli Internazionali di Tennis sostengono la Fondazione Ippocampo per la cura dei ragazzi autistici.

«VK Events inoltre è vicina all’autismo – ha concluso Piccoli – grazie al supporto del Circolo Scaligero proprio sabato partirà TENNIS E AUTISMO, il progetto pilota promosso dall’Associazione Ippocampo, coordinata dal team di psicologi del professor Leonardo Zoccante dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Insieme al suo staff sarà il primo a realizzare un corso sperimentale che permetterà ai ragazzi autistici di poter avvicinarsi al tennis».