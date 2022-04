Luca Nardi vince il torneo challenger di Lugano. Secondo titolo in carriera nel circuito challenger (Video)

Luca Nardi ha vinto questo pomeriggio il torneo challenger di Lugano.

Il 18enne di Pesaro, n.297 ATP, entrato in tabellone come “alternate”, alla sua seconda finale Challenger in carriera (dopo quella di Forlì ad inizio gennaio vinta contro l’indiano Sasikumar),ha sconfitto lo svizzero Leandro Riedi, n.590 ATP, in tabellone grazie ad una wild card con il risultato di 46 62 63 dopo 1 ora e 34 minuti di partita.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Luca piazzava il break decisivo nel quarto gioco e poi senza avere patemi chiudeva la partita per 6 a 3, mettendo a segno nell’ultimo game dell’incontro ben tre ace e conquistando il gioco a 0.

Il marchigiano ha avuto un percorso piuttosto spedito nel torneo tranne che per una partita dove ha dovuto annullare un match point: dopo aver regolato all’esordio in due set il francese Hugo Grenier, n.154 del ranking e settimo favorito del seeding, essersi ripetuto contro il bosniaco Aldin Setkic, n.364 ATP, proveniente dalle qualificazioni, ed aver annullato un match-point nei quarti allo svizzero Jerome Kym, n. 1.025 ATP, anche lui qualificato, in semifinale ha lasciato appena due game al tedesco Cedrik-Marcel Stebe, n.218 ATP.

CHALLENGER Lugano (Svizzera) – Finali, cemento (al coperto)

ATP Lugano Leandro Riedi Leandro Riedi 6 2 3 Luca Nardi Luca Nardi 4 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Nardi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Riedi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Riedi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 1-1 → 1-2 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Nardi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

1. [WC] Leandro Riedivs [Alt] Luca Nardi3 ACES 91 DOUBLE FAULTS 250/74 (68%)FIRST SERVE 59/80 (74%)37/50 (74%) 1ST SERVE POINTS WON 47/59 (80%)10/24 (42%) 2ND SERVE POINTS WON 12/21 (57%)3/6 (50%) BREAK POINTS SAVED4/5 (80%)13SERVICE GAMES PLAYED1412/59 (20%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/50 (26%)9/21 (43%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/24 (58%)1/5 (20%) BREAK POINTS CONVERTED 3/6 (50%)14 RETURN GAMES PLAYED1347/74 (64%)SERVICE POINTS WON59/80 (74%)21/80 (26%)RETURN POINTS WON 27/74 (36%)68/154 (44%) TOTAL POINTS WON 86/154 (56%)