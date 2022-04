Challenger Salinas: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro presente

CHALLENGER Salinas (Ecuador) – Tabellone Principale, cemento

Gomez [1] – Guillen Meza [WC]

Boscardin Dias [WC] – Dutra da Silva

[Q] – Dougaz

Wu – Kicker [5]

Ugo Carabelli [3] – Juarez

Mansouri – Santillan

Alvarez – Hardt

[Q] – Ritschard [6]

Mejia [8] – March [WC]

Watanuki – Quiroz

[Q] – Chung

Aragone – Ramanathan [4]

Collarini [7] – [Q]

Hijikata – Pervolarakis

Moreno De Alboran – [Q]

[Q] – Eubanks [2]

CHALLENGER Salinas (Ecuador) – Tabellone Qualificazione, cemento

Shimabukuro [1] bye

Chan Baratau [WC] – Lock [7]

Langmo [2] bye

Baker – Cozbinov [12]

Descotte [3] – Panta

Lock – Myneni [11]

Holt [4] – Castro [WC]

Merino – Huertas Del Pino [10]

Nakagawa [5] – Nedunchezhiyan

Statham – Sun [9]

Brymer [6] – Alvarado [WC]

Ycaza Amador [WC] – Corwin [8]

17:00 Chan B. M. L. (Ecu) – Lock B. (Zim)17:00 Merino A. (Per) – Huertas Del Pino C. (Per)17:00 Nakagawa N. (Jpn) – Nedunchezhiyan J. (Ind)17:00 Statham J. (Nzl) – Sun F. (Chn)18:30 Brymer G. (Usa) – Alvarado P. (Ecu)18:30 Descotte M. F. (Arg) – Panta J. (Per)18:30 Holt B. (Usa) – Castro F. (Ecu)20:00 Baker B. (Gbr) – Cozbinov A. (Mda)20:00 Lock C. (Zim) – Myneni S. (Ind)20:00 Ycaza J. (Ecu) – Corwin F. (Usa)