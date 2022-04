WTA 500 Charleston: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Jasmine Paolini

WTA 500 Charleston (USA) – Tabellone Principale – Parte Alta, terra battuta

(1/WC) Aryna Sabalenka vs Bye

Alison Riske vs (WC) Catherine McNally

Yulia Putintseva vs Qualifier

Qualifier vs (15) Amanda Anisimova

(9) Madison Keys vs Anastasia Gasanova

Mariam Bolkvadze vs Lauren Davis

Qualifier vs Jasmine Paolini

Bye vs (6) Jessica Pegula

(4) Ons Jabeur vs Bye

(WC) Emma Navarro vs Madison Brengle

Xinyu Wang vs Irina-Camelia Begu

Qualifier vs (14) Ajla Tomljanovic

(12) Alizé Cornet vs Alycia Parks

Elena-Gabriela Ruse vs Hailey Baptiste

Aliaksandra Sasnovich vs Anhelina Kalinina

Bye vs (5) Elena Rybakina

WTA 500 Charleston (USA) – Tabellone Principale – Parte Bassa, terra battuta

(7) Leylah Fernandez vs Bye

Magda Linette vs Katie Volynets

Shelby Rogers vs Kaia Kanepi

Magdalena Frech vs (11) Petra Kvitova

(13) Sloane Stephens vs Qinwen Zheng

Qualifier vs Ekaterina Alexandrova

(SR) Katarina Zavatska vs Yue Yuan

Bye vs (3) Karolina Pliskova

(8) Veronika Kudermetova vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Ana Konjuh vs (WC) Linda Fruhvirtova

Xiyu Wang vs (10) Belinda Bencic

(16) Shuai Zhang vs Qualifier

Qualifier vs Claire Liu

Arianne Hartono vs Anna Bondar

Bye vs (2) Paula Badosa