Challenger Lugano, Marbella, Oeiras, St Brieuc e Pereira: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Luca Nardi in finale a Lugano. Giannessi out in semi ad Oeiras (Video)

Luca Nardi ha centrato la finale nel torneo Challenger di Lugano.

Il 18enne di Pesaro, n.297 ATP, entrato in tabellone come “alternate”, ha sconfitto in semifinale il tedesco Cedrik-Marcel Stebe,n.218 ATP in due rapidi set.

In finale Luca sfiderà l’elvetico Leandro Riedi, n.590 ATP.

Out in semifinale Alessandro Giannessi ad Oeiras.

CHALLENGER Lugano (Svizzera) – Semifinali, cemento (al coperto)

ATP Lugano Leandro Riedi Leandro Riedi 3 7 7 Pierre-Hugues Herbert [4] Pierre-Hugues Herbert [4] 6 6 6 Vincitore: Riedi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 L. Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [WC] Leandro Riedivs [4] Pierre-Hugues Herbert

2. Cedrik-Marcel Stebe vs [Alt] Luca Nardi



ATP Lugano Cedrik-Marcel Stebe Cedrik-Marcel Stebe 1 1 Luca Nardi Luca Nardi 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 L. Nardi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 1-5 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Stebe 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 C. Stebe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Stebe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Jerome Kym / Leandro Riedi vs Ruben Bemelmans / Daniel Masur (non prima ore: 17:00)



ATP Lugano Jerome Kym / Leandro Riedi Jerome Kym / Leandro Riedi 4 7 7 Ruben Bemelmans / Daniel Masur Ruben Bemelmans / Daniel Masur 6 6 10 Vincitore: Bemelmans / Masur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 R. Bemelmans / Masur 0-1 R. Bemelmans / Masur 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 7-2 7-3 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Kym / Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Kym / Riedi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Bemelmans / Masur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Kym / Riedi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Bemelmans / Masur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-2 → 3-3 J. Kym / Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Kym / Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Kym / Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bemelmans / Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Kym / Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Kym / Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Kym / Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Bemelmans / Masur 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Kym / Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Bemelmans / Masur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Kym / Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

CHALLENGER Marbella (Spagna) – Semifinali, terra battuta

ATP Marbella Pedro Cachin Pedro Cachin 5 6 6 Pablo Andujar [3] Pablo Andujar [3] 7 1 3 Vincitore: Cachin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 P. Cachin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 3-3 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 P. Cachin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Andujar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 3-3 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [Alt] Pedro Cachinvs [3] Pablo Andujar(non prima ore: 14:00)

4. [4] Jiri Vesely vs [6] Jaume Munar



ATP Marbella Jiri Vesely [4] Jiri Vesely [4] 3 4 Jaume Munar [6] Jaume Munar [6] 6 6 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 J. Vesely 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 J. Vesely 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Vesely 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. [4] Roman Jebavy / Philipp Oswald vs [2] Hugo Nys / Jan Zielinski (non prima ore: 14:00)



ATP Marbella Roman Jebavy / Philipp Oswald [4] Roman Jebavy / Philipp Oswald [4] 7 3 10 Hugo Nys / Jan Zielinski [2] Hugo Nys / Jan Zielinski [2] 6 6 3 Vincitore: Jebavy / Oswald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 H. Nys / Zielinski 1-0 R. Jebavy / Oswald 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 df 6-2 7-2 8-2 8-3 9-3 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Jebavy / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Jebavy / Oswald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Jebavy / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Jebavy / Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 df 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 R. Jebavy / Oswald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Jebavy / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Jebavy / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Jebavy / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Jebavy / Oswald 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-1 → 2-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Jebavy / Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Oeiras (Portogallo) – Semifinali, terra battuta

ATP Oeiras 1 Alessandro Giannessi [8] Alessandro Giannessi [8] 3 3 Gastao Elias Gastao Elias 6 6 Vincitore: Elias Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 G. Elias 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 2-1 → 2-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 G. Elias 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Giannessi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 G. Elias 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Elias 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. [8] Alessandro Giannessivs Gastao Elias

2. Nino Serdarusic vs [6] Nuno Borges



ATP Oeiras 1 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 6 6 Nuno Borges [6] Nuno Borges [6] 2 3 Vincitore: Serdarusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 4-1 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Sanjar Fayziev / Markos Kalovelonis vs [2] Nuno Borges / Francisco Cabral (non prima ore: 16:00)



ATP Oeiras 1 Sanjar Fayziev / Markos Kalovelonis Sanjar Fayziev / Markos Kalovelonis 3 0 Nuno Borges / Francisco Cabral [2] Nuno Borges / Francisco Cabral [2] 6 6 Vincitore: Borges / Cabral Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 S. Fayziev / Kalovelonis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Fayziev / Kalovelonis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Borges / Cabral 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Fayziev / Kalovelonis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

CHALLENGER Saint Brieuc (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)



ATP St. Brieuc Jonathan Eysseric / Robin Haase [1] Jonathan Eysseric / Robin Haase [1] 3 3 Sander Arends / David Pel [2] Sander Arends / David Pel [2] 6 6 Vincitore: Arends / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Eysseric / Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Arends / Pel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Eysseric / Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Eysseric / Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Arends / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-1 → 2-2 J. Eysseric / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 J. Eysseric / Haase 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 J. Eysseric / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 S. Arends / Pel 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 J. Eysseric / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Eysseric / Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Eysseric / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Arends / Pel 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

1. [1] Jonathan Eysseric/ Robin Haasevs [2] Sander Arends/ David Pel

2. Antoine Escoffier vs [5] Jack Draper (non prima ore: 14:30)



ATP St. Brieuc Antoine Escoffier Antoine Escoffier 2 6 0 Jack Draper [5] Jack Draper [5] 6 0 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 A. Escoffier 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A df 0-4 → 0-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Escoffier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 A. Escoffier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Escoffier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Draper 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Escoffier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Escoffier 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [Q] Zizou Bergs vs [2] Quentin Halys (non prima ore: 16:30)



ATP St. Brieuc Zizou Bergs Zizou Bergs 3 6 6 Quentin Halys [2] Quentin Halys [2] 6 3 1 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 5-1 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-1 → 4-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Q. Halys 15-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 Z. Bergs 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

ATP Pereira Facundo Bagnis [1] Facundo Bagnis [1] 6 6 Juan Pablo Varillas [3] Juan Pablo Varillas [3] 4 4 Vincitore: Bagnis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 5-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 F. Bagnis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Bagnis 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 J. Pablo Varillas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Pablo Varillas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Pablo Varillas 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [1] Facundo Bagnisvs [3] Juan Pablo Varillas

2. [5] Facundo Mena vs [2] Tomas Martin Etcheverry



ATP Pereira Facundo Mena [5] • Facundo Mena [5] A 2 6 0 Tomas Martin Etcheverry [2] Tomas Martin Etcheverry [2] 40 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Mena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-4 → 6-4 F. Mena 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Mena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Mena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Mena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Mena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Mena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 F. Mena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Mena 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 F. Mena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [Alt] Grigoriy Lomakin / Oleg Prihodko vs [4] Luis David Martinez / Cristian Rodriguez



Il match deve ancora iniziare