WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurre al via in Colombia

WTA 500 Charleston – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Heather Watson vs Elizabeth Halbauer

Demi Schuurs vs (15) Ulrikke Eikeri

(2) Christina McHale vs Nadiia Kichenok

(WC) Bianca Fernandez vs (14) Catherine Harrison

(3) Coco Vandeweghe vs (WC) Jessie Aney

Ellie Douglas vs (11) Gabriela Lee

(4) Robin Anderson vs Elvina Kalieva

Hao-Ching Chan vs (16) Carol Zhao

(5) Caroline Dolehide vs (SR) Louisa Chirico

Sophie Chang vs (12) Whitney Osuigwe

(6) Grace Min vs Sofia Shapatava

(WC) Katarina Jokic vs (10) Sachia Vickery

(7) Jamie Loeb vs (WC) Alexa Graham

Desirae Krawczyk vs (13) Allie Kiick

(8) Francesca Di Lorenzo vs Anna Danilina

Lyudmyla Kichenok vs (9) Marcela Zacarias

(1) Valentini Grammatikopoulouvs (WC) Maria Paulina Perez GarciaIpek Ozvs (7) Andrea Lazaro Garcia

(2) Emina Bektas vs Martina Di Giuseppe

Suzan Lamens vs (8) Giulia Gatto-Monticone

(3) Carolina Alves vs (WC) Maria Torres Murcia

(WC) Kelly Vargas Gonzalez vs (10) Daniela Seguel

(4) Seone Mendez vs Barbara Gatica

Tatjana Maria vs (11) Conny Perrin

(5) Dea Herdzelas vs Irene Burillo Escorihuela

(WC) Noelia Zeballos vs (12) Maria Carle

(6) Laura Pigossi vs Daniela Vismane

Xiaodi You vs (9) Hanna Chang

